"Trabalho de sapa": Gouveia e Melo aposta nas ruas e no fenómeno vacinas

Gouveia e Melo está apostado em estar na rua, com as pessoas que o reconhecem bem do tempo da pandemia. No primeiro dia de campanha oficial para as presidenciais, a caravana do Almirante passou várias horas na rua e em contacto com apoiantes.

Com maiores dificuldades em chegar ao eleitorado mais jovem e maior implantação entre os mais velhos, a campanha de Gouveia e Melo aposta na proximidade e em posicionar o Almirante como o candidato com o perfil certo para Belém.

Longa visita à Feira do Relógio

Durante a manhã, a caravana de Gouveia e Melo cumpriu a promessa de estar "com as pessoas". Foi até à Feira do Relógio, em Lisboa, numa ação de campanha que durou cerca de 1h30. Num trabalho de porta-a-porta, o Almirante foi cumprimentando feirantes e clientes, que o reconheciam praticamente todos.

"É aquele militar", dizia um filho para a mãe. A altura de Gouveia e Melo denuncia-o ao longe. As pessoas reconhecem-no da pandemia, da fase das vacinas contra a Covid-19. Goza de notoriedade pública.

No percurso de centenas de metros, houve quem o identificasse como o candidato contra Ventura. Um homem da comunidade cigana lamentou que o líder do Chega vá às feiras “para provocar”. Gouveia e Melo respondeu: "É português, não é? Então estamos todos para o mesmo".

Autoproclamado "candidato da união, contra a divisão", Gouveia e Melo deu apertos de mão, desejou "bom ano" e até recebeu o apoio de um imigrante brasileiro, que o apontou como o homem que vai derrubar André Ventura.

Seguiu-se o almoço de arranque da campanha oficial, no Bairro da Boavista, em Lisboa. A candidatura encheu o pavilhão municipal e serviu cachupa a cerca de 500 pessoas, entre apoiantes e figuras de peso que estão com Gouveia e Melo: Rui Rio, antigo líder do PSD e ex-presidente da Câmara do Porto, Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, Ângelo Correia, ex-ministro da Administração Interna (Governo de Balsemão, PSD), Correia de Campos, ex-ministro da Saúde (Governos de Guterres e Sócrates, PS) e Francisco Rodrigues dos Santos, antigo líder do CDS.

Rui Rio apela ao voto em Gouveia e Melo contra o "populismo" e o "mais do mesmo"

O antigo líder do PSD discursou nesse almoço de lançamento da campanha do Almirante. Perante cerca de 500 pessoas, Rui Rio, que é mandatário nacional de Gouveia e Melo, defendeu que é preciso um voto diferente e não no populismo.

"Temos de acabar com o descontentamento, mas não pode ser com populismo ou com um voto em mais do mesmo", afirmou o antigo líder social-democrata, numa referência indireta a André Ventura, Marques Mendes e António José Seguro.

Rui Rio acrescentou que Gouveia e Melo é o único candidato que "não deve a ninguém" e está verdadeiramente acima dos partidos políticos. "Precisamos dos partidos no parlamento, na vida quotidiana e nas autarquias, mas na Presidência da República precisamos de alguém que não tenha amarras a interesses partidários, nem amarras a interesses individuais ou setoriais".

Lançamento da rampa: o candidato que "não é marioneta" nem "oposição"

Gouveia e Melo terminou o primeiro dia oficial de campanha com um discurso perante o pavilhão cheio, traçando o seu perfil para a Presidência e procurando mostrar-se como o fiel da balança, por oposição aos seus adversários.

O Almirante defendeu que o Presidente deve "puxar" por certas causas e "pressionar" o Governo em temas como a pobreza, a reforma da justiça ou a segurança. Reforçou que estas eleições são uma oportunidade para os portugueses escolherem o "perfil" do Presidente que querem.

"A Presidência não governa, mas pressiona e exige, e garante aos portugueses uma voz, uma voz unida. Não uma voz de um partido, porque o Presidente não é uma marioneta de nenhum partido, nem está lá para fazer oposição a nenhum partido, a nenhum Governo", disse o antigo chefe da Marinha.

Afirmando-se como o candidato da "união contra a divisão", Gouveia e Melo apontou várias áreas em que o país precisa de melhorar e rejeitou a resignação: "Não há nada que nos pare se quisermos avançar".

Aproveitando o seu crédito como coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19, afirmou: "Fizemos um processo de vacinação que foi o melhor do mundo".

Apesar disso, distribuiu o mérito por todos: "Foram os portugueses, unidos", mas não deixou de capitalizar politicamente o momento que o projetou para as luzes da ribalta.