Ventura não quer vitória de "sofá”. Aposta na rua com arranque no Alentejo e Algarve

André Ventura arranca a campanha presidencial em Silves, no Algarve, com uma ação de rua que promete ser o espelho de toda a campanha presidencial do líder do Chega.

No plano de campanha a rua é a maior estratégia de Ventura que tem "arruadas" previstas para praticamente todos os dias até às eleições de 18 de janeiro.

Numa fase inicial, o líder do Chega vai apostar nas regiões do Algarve e Alentejo onde o partido tem conquistado eleitorado de forma "relâmpago". Depois de se ter lançado este sábado em Albufeira - onde o Chega conquistou uma das três câmaras municipais nas autárquicas - André Ventura vai estar este domingo nas ruas de Silves e num comício em Castro Verde, no distrito de Beja.

No plano para a primeira semana de campana está ainda prevista uma passagem por Sines e pelo distrito de Évora na segunda feira, pelas ruas de Palmela na terça feira - dia de debate das televisões; pelo distrito de Leiria na quarta feira, seguindo para Castelo Branco, terminando a semana em Portalegre.

Apesar de estar bem posicionado nas sondagens, André Ventura quer insistir no foco do contacto com os eleitores na rua. Já este sábado afirmou que não quer "vitórias de sofá" e que uma das mensagens a passar é a de que "é preciso ir votar dia 18 de janeiro".

Também o discurso de André Ventura deverá seguir a linha já prevista nos cartazes espalhados a propósito da sua candidatura sobre corrupção e imigração.

Além de candidato presidencial, André Ventura é presidente do Chega, e por isso, receberá ao longo da campanha o apoio e a presença de várias figuras do partido como os deputados Rui Cristina, Rita Matias , Rui Paulo Sousa, Pedro Frazão, entre outros - que fizeram já questão de passar pelo jantar de Albufeira.

Também com André Ventura estará o tenente-coronel Tinoco de Faria que é mandatário nacional da candidatura presidencial.



















