André Pestana critica posição do Governo português em relação à Venezuela

O candidato presidencial André Pestana criticou esta segunda-feira a posição do Governo português face ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, considerando que Portugal tem "de estar claramente contra esta intervenção militar violenta".

"Como candidato à Presidência da República estou totalmente contra este ataque, este golpe de Estado, porque é literalmente um golpe de Estado, ou seja, uma potência estrangeira, que neste caso é a maior potência militar do mundo, que retirou um presidente", disse aos jornalistas André Pestana, no final de uma ação de campanha em frente à Assembleia da República para se manifestar "contra os privilégios" dos partidos.

O candidato às eleições presidenciais de 18 de janeiro considerou que "está muito mal a posição do Governo português", sublinhando que Portugal tem "de estar claramente contra esta intervenção militar violenta".

"Por muitas diferenças que possamos ter com o regime de Nicolás Maduro, objetivamente não pode haver meias tintas ou neutralidade. Por isso, não pode haver qualquer tipo de silêncio ou neutralidade cúmplice. Da minha parte tenho uma posição muito clara que é condenar totalmente esta intervenção porque de facto isto é gravíssimo", frisou.

André Pestana esclareceu que nunca apoiou o regime de Nicolás Maduro, mas "há que saber distinguir" e criticou o argumento utilizado por Donald Trump "do narcotráfico e da falta de democracia".

O ministro dos Negócios Estrangeiros português defendeu no sábado "uma solução que traga democracia e estabilidade" à Venezuela, admitindo como preferível que o antigo candidato da oposição Edmundo González Urrutia assuma a presidência, "a prazo".

"Temos esta situação de facto e temos de trabalhar para criar uma solução que traga democracia, estabilidade, governabilidade à Venezuela", disse Paulo Rangel, numa declaração à imprensa, no Palácio das Necessidades.

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.