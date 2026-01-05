Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

António Filipe com "ambição legítima" para lutar pelo resultado

05 jan, 2026 - 16:33 • Lusa

"Votar em quem não se quer, porque se tem medo que ainda haja outro que seja pior do que aquele que não se quer, já está a perder", considerou o candidato apoiado pelo PCP e Partido Ecologista "Os Verdes".

A+ / A-

O candidato presidencial António Filipe disse esta segunda-feira que a sua candidatura de esquerda tem "ambição legitima" de lutar pelo resultado, de passar à segunda volta, salientando que não se pode votar "com base no medo".

"Temos uma campanha eleitoral até ao dia 18 para afirmar esta candidatura de esquerda como uma candidatura que tem ambição legítima de lutar pelo resultado, de passar à segunda volta e então depois aí conversamos sobre qual será o resultado destas eleições", afirmou António Filipe, já na parte final de um discurso durante um almoço com apoiantes em Albufeira, distrito de Faro.

O candidato à Presidência da República apoiado pelo PCP e pelo PEV salientou ainda que a sua candidatura se tem "que se afirmar no terreno e lutar pelo resultado".

"Ainda ninguém votou. As pessoas só votam no próximo dia 18. Até lá tudo o que se fizer são vaticínios, são palpites, é o que se queira", apontou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

António Filipe fez questão de sublinhar que "a conquista do direito de voto foi demasiado importante para que ela se deite pela borda fora".

"Ou seja, quando alguém pensa que é melhor votar em quem não se quer, porque se tem medo que ainda haja outro que seja pior do que aquele que não se quer, já está a perder, já está a deitar pela borda fora um direito de voto que custou tanto a conquistar. Não se pode votar com base no medo", frisou.

O ex-deputado comunista aproveitou para lançar uma nova adaptação para a velha máxima: "Quem tem medo adote um cão, mas vote por convicção".

"Não vote por medo, porque quem vota por medo já está a perder. Já está a abdicar do seu direito de voto. E esta eleição é para que possamos votar em quem queremos mesmo que seja Presidente da República. E não para deitarmos o nosso voto pela borda fora", sublinhou.

Concorrem 11 candidatos às eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026, um número recorde.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer