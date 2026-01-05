António Filipe com "ambição legítima" para lutar pelo resultado

O candidato presidencial António Filipe disse esta segunda-feira que a sua candidatura de esquerda tem "ambição legitima" de lutar pelo resultado, de passar à segunda volta, salientando que não se pode votar "com base no medo".

"Temos uma campanha eleitoral até ao dia 18 para afirmar esta candidatura de esquerda como uma candidatura que tem ambição legítima de lutar pelo resultado, de passar à segunda volta e então depois aí conversamos sobre qual será o resultado destas eleições", afirmou António Filipe, já na parte final de um discurso durante um almoço com apoiantes em Albufeira, distrito de Faro.

O candidato à Presidência da República apoiado pelo PCP e pelo PEV salientou ainda que a sua candidatura se tem "que se afirmar no terreno e lutar pelo resultado".

"Ainda ninguém votou. As pessoas só votam no próximo dia 18. Até lá tudo o que se fizer são vaticínios, são palpites, é o que se queira", apontou.

António Filipe fez questão de sublinhar que "a conquista do direito de voto foi demasiado importante para que ela se deite pela borda fora".

"Ou seja, quando alguém pensa que é melhor votar em quem não se quer, porque se tem medo que ainda haja outro que seja pior do que aquele que não se quer, já está a perder, já está a deitar pela borda fora um direito de voto que custou tanto a conquistar. Não se pode votar com base no medo", frisou.

O ex-deputado comunista aproveitou para lançar uma nova adaptação para a velha máxima: "Quem tem medo adote um cão, mas vote por convicção".

"Não vote por medo, porque quem vota por medo já está a perder. Já está a abdicar do seu direito de voto. E esta eleição é para que possamos votar em quem queremos mesmo que seja Presidente da República. E não para deitarmos o nosso voto pela borda fora", sublinhou.

Concorrem 11 candidatos às eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026, um número recorde.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.