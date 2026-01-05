Em Santarém, Cotrim de Figueiredo pede atenção para o problema dos idosos

O candidato presidencial João Cotrim Figueiredo considerou esta segunda-feira que os problemas dos idosos não estão a ser suficientemente resolvidos, pelo que é necessário alertar para eles e dar-lhes voz. .

"Os problemas dos mais idosos não estão a ser suficientemente tratados e a Presidência da República não tem os instrumentos para o fazer diretamente porque não legisla, nem pode governar nessas matérias, mas tem a obrigação de chamar a atenção", afirmou Cotrim de Figueiredo, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

No segundo dia de campanha para as presidenciais de 18 de janeiro, o eurodeputado visitou o Centro Social Interparoquial de Santarém - Unidade D. António Francisco para alertar para o facto de "muita coisa estar por fazer" no tratamento integrado dos idosos.

Em sua opinião, faz-se e fala-se muito pouco do cuidado integrado dos idosos, apesar de os problemas estarem diagnosticados, por falta de pressão e vontade.

"Muitos idosos têm problemas específicos, alguns deles fruto do desinteresse e da falta de atenção aos mesmos e acho que, numa campanha eleitoral, um dos grandes objetivos é chamar a atenção para os problemas, neste caso, de uma larga faixa da população", justificou.

Há problemas de isolamento, de tratamento, de acesso aos serviços de saúde e de interligação entre a Segurança Social e as instituições hospitalares e instituições de apoio social, elencou.

Durante a visita ao espaço, o eurodeputado disse que, apesar de ser visto como um candidato dos mais jovens, quer ser o candidato de todos os portugueses porque quando fala de futuro fala do "futuro para todos".

"Alguém que quer ser Presidente de todos os portugueses, em todo o território, de todas as idades, não podia deixar de falar destes temas", frisou.