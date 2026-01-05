Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Gouveia e Melo acusa primeiro-ministro de tentar condicionar escolha do futuro Presidente

05 jan, 2026 - 12:17 • Lusa

Candidato terá "uma relação construtiva e institucional" com o Governo, mas assinalou logo a seguir que ouviu "com desagrado as declarações do primeiro-ministro".

A+ / A-

O candidato presidencial Gouveia e Melo acusou esta segunda-feira o primeiro-ministro de procurar condicionar a escolha dos portugueses nas eleições e salientou que o próximo chefe de Estado não pode ser nem marioneta nem oposição ao Governo.

Henrique Gouveia e Melo falava depois de ter visitado a fábrica da Delta, em Campo Maior, distrito de Portalegre, após ter sido confrontado pelos jornalistas com declarações proferidas pelo presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, que enquadrou o almirante no conjunto dos candidatos populistas às próximas eleições presidenciais.

O ex-chefe do Estado-Maior da Armada começou por prometer que, se for eleito Presidente da República, terá "uma relação construtiva e institucional" com o Governo, mas assinalou logo a seguir que ouviu "com desagrado as declarações do primeiro-ministro".

"Acho que o senhor primeiro-ministro esteve mal, porque não se pode esquecer que, mesmo enquanto presidente do PSD, continua a ser um primeiro-ministro. Não consegue dissociar as duas coisas. E vai ter que conviver com o futuro Presidente da República, seja ele qual for", avisou.

Mas foi mais longe: Luís Montenegro, segundo o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, "não pode condicionar os portugueses a escolherem o Presidente da República que ele acha que lhe dá jeito".

Depois, neste contexto, recusou ser populista, voltou a definir-se como estando posicionado no centro político, defensor de uma economia social. E deixou farpas indiretas aos seus opositores Marques Mendes e António José Seguro, embora sem os nomear.

"Portugal precisa de um Presidente que seja um árbitro do sistema, que seja equilibrado. Ser uma marioneta de um Governo não é bom para o sistema, até porque o Governo nem tem maioria absoluta [no parlamento]. Mas também tentar escolher uma pessoa que vá para lá para fazer uma oposição ao Governo não me parece igualmente uma coisa muito boa", sustentou.

Segundo o almirante, na corrida a Belém, estão "dois candidatos do sistema: um a querer ir para Presidente para ajudar o Governo; e outro a querer ir para dizer que, de alguma forma, contraria o Governo".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer