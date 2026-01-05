Humberto Correia, o candidato surpresa a Belém que quer resolver a crise da habitação

O pintor e autor Humberto Correia apareceu de surpresa na corrida à Presidência da República, com a entrega de quase 9.500 assinaturas no Tribunal Constitucional, e prometeu percorrer Norte a Sul vestido de Dom Afonso Henriques, com a crise da habitação no centro das preocupações.

Nascido em 1961 no concelho de Olhão, distrito de Faro, onde reside, Humberto Correia é pai de dois filhos e esteve emigrado em França, onde trabalhou cerca de 10 anos em várias fábricas e 15 anos na construção civil.

Regressou a Portugal em 2003 e dedicou-se a pintar quadros na rua, na baixa de Faro, durante 20 anos.

Em 2017, foi candidato à Câmara Municipal de Faro e é também autor do livro "As Pulgas da Minha Infância", sobre um menino que cresce no seio de uma família pobre da sociedade portuguesa nos anos 60 e 70 do século XX.

Humberto Coelho justificou a sua decisão de avançar para a corrida à Presidência da República com a pobreza vivida por "muitos portugueses", considerando que a atual crise da habitação é "o maior problema" do país.

O candidato defende mais habitação social construída pela Estado, para alugar a preços acessíveis, e que o Presidente da República deve recorrer à magistratura de influência para resolver este problema.

Como ações de campanha, o candidato prometeu percorrer o país a entregar os seus panfletos na rua, vestido de Dom Afonso Henriques.

O início da campanha será em Viana do Castelo, seguindo-se Guimarães, Braga, Vila Real, Bragança, e a ideia é ir descendo até ao Algarve, tal como Dom Afonso Henriques na conquista de Portugal.