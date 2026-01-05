Mendes reforça pedido de Montenegro: "dispersar votos ao centro" não é bom para a democracia

Veja também: Tudo sobre as Presidenciais 2026 O apelo do primeiro-ministro ao voto útil em Marques Mendes, deixado no primeiro dia da campanha para as eleições presidenciais, acabou por marcar as campanhas dos adversários, mas também a do antigo líder do PSD que acrescentou a Cotrim de Figueiredo e António José Seguro, o almirante Gouveia e Melo. “Há uma grande dispersão de votos na área do centro e isso não é bom para a democracia, porque só favorece o populismo por um lado e o experimentalismo por outro”, avisou esta segunda-feira Marques Mendes, sem nunca referir o nome de Gouveia e Melo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Onde os adversários viram sinais de fraqueza, Mendes sentiu a força de Montenegro e a coerência. Ao almoço, em Coimbra, não resistiu e para aqueles que, como Cotrim de Figueiredo, falam várias vezes em Sá Carneiro, o antigo líder do PSD lembrou que ele morreu a caminho de um comício de campanha. “A participação de Luís Montenegro na minha campanha eleitoral é um ato de coerência e é um ato de força”, diz Mendes, que fala numa participação normal. “Para aqueles que passam a vida a invocar Sá Carneiro a torto e a direito, vale a pena recordar que Sá Carneiro morreu a participar numa campanha presidencial e a apoiar um candidato presidencial”, disse Marques Mendes.

No arranque da campanha as sondagens não são animadoras para Marques Mendes, e quando está tudo em aberto para a segunda volta, a campanha acentua o tom das críticas aos adversários. Esta segunda-feira ao almoço em Coimbra, coube a Sebastião Bugalho acusar Cotrim de Figueiredo de não ter trabalho para mostrar. “Algum de nós conhece uma lei desenhada, negociada e aprovada por Cotrim Figueiredo? Uma reforma defendida e implementada por Cotrim Figueiredo? Uma medida que tenha, de facto, tocado na vida dos portugueses?”, disse, ironizando que até a ex-líder do BE Mariana Mortágua deu nome a um imposto. Para Gouveia e Melo, o eurodeputado do PSD escolheu as críticas às reformas do Governo e a declaração do almirante sobre a greve geral contra as alterações à lei laboral. “Nós não precisamos de um Presidente grevista. Precisamos de um Presidente reformista”, defendeu. Ao jantar, na Guarda, o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, apelou à mobilização no voto em Mendes e avisou que é essencial que o Presidente da República esteja "alinhado" com o Governo para “melhorar a vida das pessoas”.