Mendes reforça pedido de Montenegro: "dispersar votos ao centro" não é bom para a democracia

O apelo do primeiro-ministro ao voto útil em Marques Mendes, deixado no primeiro dia da campanha para as eleições presidenciais, acabou por marcar as campanhas dos adversários, mas também a do antigo líder do PSD que acrescentou a Cotrim de Figueiredo e António José Seguro, o almirante Gouveia e Melo. "Há uma grande dispersão de votos na área do centro e isso não é bom para a democracia, porque só favorece o populismo por um lado e o experimentalismo por outro", avisou esta segunda-feira Marques Mendes, sem nunca referir o nome de Gouveia e Melo.

Onde os adversários viram sinais de fraqueza, Mendes sentiu a força de Montenegro e a coerência. Ao almoço, em Coimbra, não resistiu e para aqueles que, como Cotrim de Figueiredo, falam várias vezes em Sá Carneiro, o antigo líder do PSD lembrou que ele morreu a caminho de um comício de campanha. “A participação de Luís Montenegro na minha campanha eleitoral é um ato de coerência e é um ato de força”, diz Mendes, que fala numa participação normal. “Para aqueles que passam a vida a invocar Sá Carneiro a torto e a direito, vale a pena recordar que Sá Carneiro morreu a participar numa campanha presidencial e a apoiar um candidato presidencial”, disse Marques Mendes.

No arranque da campanha as sondagens não são animadoras para Marques Mendes, e quando está tudo em aberto para a segunda volta, a campanha acentua o tom das críticas aos adversários. Esta segunda-feira ao almoço em Coimbra, coube a Sebastião Bugalho acusar Cotrim de Figueiredo de não ter trabalho para mostrar. “Algum de nós conhece uma lei desenhada, negociada e aprovada por Cotrim Figueiredo? Uma reforma defendida e implementada por Cotrim Figueiredo? Uma medida que tenha, de facto, tocado na vida dos portugueses?”, disse, ironizando que até a ex-líder do BE Mariana Mortágua deu nome a um imposto. Para Gouveia e Melo, o eurodeputado do PSD escolheu as críticas às reformas do Governo e a declaração do almirante sobre a greve geral contra as alterações à lei laboral. “Nós não precisamos de um Presidente grevista. Precisamos de um Presidente reformista”, defendeu. Ao jantar, na Guarda, o ministro adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, apelou à mobilização no voto em Mendes e avisou que é essencial que o Presidente da República esteja "alinhado" com o Governo para “melhorar a vida das pessoas”.

“Porque o Presidente também trabalha com o Governo nesse sentido e não tem de concordar sempre com o Governo. Mais uma vez digo, não é preciso que concordem sempre, mas é preciso que estejam alinhados e que haja um claro objetivo comum de melhorar a vida concreta das pessoas”, disse o ministro adjunto e da Reforma do Estado, lembrando que tem experiência de 17 anos no Palácio de Belém a trabalhar com Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Nos comícios Marques Mendes diz ao que vem, tem na ponta da língua o slogan desta campanha que é a experiência política e diz que como Presidente vai ajudar o Governo a governar melhor, sempre com independência e isenção. Marques Mendes apela também à concentração de votos na sua candidatura, porque, diz, “é útil, necessário e eficaz”. A máquina do partido está aos poucos a entrar na estrada. Esta segunda-feira de manhã, Hugo Soares, o secretário-geral do PSD, esteve na Feira em Espinho, ontem na Batalha, para além do primeiro-ministro, Joaquim Miranda Sarmento juntou-se à campanha e na Guarda foi a vez de Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado. “Quem é o candidato”, perguntam vendedoras da Feira de Espinho No meio de tanta confusão, dos apoiantes aos jornalistas, as vendedoras perguntam quem é o candidato. Marques Mendes anda em ziguezague para cumprimentar os feirantes. Há quem sugira que pague a conta da fruta, outros pedem atenção especial para com os antigos combatentes, mas a "Lina da fruta" só quer ver o candidato que conhece apenas da televisão.