Presidenciais: Ventura diz que ficaria honrado com apoio de Passos Coelho

O candidato presidencial André Ventura afirmou, esta segunda-feira, que ficaria honrado se tivesse ao seu lado Pedro Passos Coelho, considerando que prefere ser visto como herdeiro daquele antigo primeiro-ministro do que de António Costa.

"Eu penso que o doutor Pedro Passos Coelho já disse que não vai tomar posição nestas eleições presidenciais. Se me dissesse assim: "Se ele estivesse agora aqui, ao seu lado, o doutor Pedro Passos Coelho, ficava honrado com isso? Ficava", disse o também presidente do Chega, que falava aos jornalistas durante uma arruada em Sines, no distrito de Setúbal.

Já se tivesse ao seu lado, na campanha, António Costa, "corria com ele", disse, para logo a seguir ser aplaudido por algumas dezenas de apoiantes que seguiam na arruada.

Questionado sobre as declarações do candidato Cotrim Figueiredo, que afirmou ter na sua candidatura o "espírito reformista" do antigo líder do PSD Sá Carneiro e a coragem de Pedro Passos Coelho, André Ventura considerou que "se o espírito de Sá Carneiro estivesse com 10% nas sondagens era uma coisa muito má em Portugal", vincando que "ninguém acredita nisso".

Sobre se se considera herdeiro de Passos Coelho -- classificação atribuída pela candidata Catarina Martins a vários candidatos - , o líder do Chega assumiu que seria preferível ser o herdeiro do antigo primeiro-ministro que cumpriu o programa de austeridade da "troika" do que "de António Costa".

"Antes ser herdeiro do doutor Pedro Passos Coelho do que herdeiro da geringonça, herdeiro do caos na saúde, herdeiro do caos na imigração", vincou, acusando Catarina Martins de ser herdeira de "um Governo que caiu por um escândalo de corrupção", quando nessa altura o executivo liderado por António Costa já não era apoiado pelo Bloco de Esquerda ou PCP no Parlamento, onde o PS tinha maioria absoluta.

Apesar das preferências, recusou a ideia de ser herdeiro de Passos Coelho, mas antes "herdeiro do povo português".

No entanto, vincou o respeito que tem "pelas posições" e percurso do antigo primeiro-ministro, acreditando que, no caso de uma segunda volta, será provável que Passos Coelho assuma uma posição em relação às eleições.