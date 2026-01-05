Seguro evita hostilizar PSD e Montenegro, ignora Mendes e carrega contra Chega

05 jan, 2026 - 23:51 • Susana Madureira Martins
Ao segundo dia de campanha, António José Seguro vai desenhando a estratégia tentando não criar ruturas com o "centrão". Com o apoio do PS oficial garantido, o candidato presidencial usa pinças para falar quer do PSD, quer de Luís Montenegro. “O problema não está no PSD”, afirmou esta segunda-feira em Portimão. Está num partido “novo, extremista”, ou seja, o Chega.
A maioria de dois terços no Parlamento não teria problema “se fosse representada maioritariamente pelo PSD. O PSD é um partido fundador da nossa democracia”, defende Seguro.
Ou seja, o problema é a influência que o Chega e André Ventura podem ter face a um Governo de maioria relativa. Assim sendo, o “voto que conta” e o ex-líder socialista fala muitas vezes de si próprio na terceira pessoa – “o voto no Seguro” – serve “também para combater os extremismos na sociedade portuguesa”.
A intenção de não hostilizar o PSD ou ainda Luís Montenegro ficou clara quando o candidato presidencial apoiado pelo PS foi, por diversas vezes, questionado pelos jornalistas nas ruas de Loulé sobre as recentes declarações do primeiro-ministro sobre o voto em Seguro poder resultar num voto no populismo.
“Tenho de ser reservado na resposta que poderei dar às declarações do primeiro-ministro, porque espero, dentro de dois meses, recebê-lo e trabalhar com ele em Belém. Devo reservar o que penso sobre essas declarações para mim”, sentenciou Seguro.
Na insistência, o socialista reforçou a ideia com o “dever de reserva” e a “cooperação institucional”, chegando mesmo a desculpar Montenegro: “O primeiro-ministro não deve ter entrado [na campanha] como primeiro-ministro, mas com outro estatuto”.
O eventual ajuste de contas ficará para as quintas-feiras, com Seguro certo de que será eleito Presidente da República e a garantir, na ação de campanha em Portimão, que as reuniões com o primeiro-ministro não vão servir para “tomar chá”.
Antes, na Vidigueira, Seguro, que tem querido colar em si o rótulo da “moderação”, acenou ao eleitorado de centro-direita, considerando “incompreensível” quando lhe perguntam se “também tem apoiantes à direita”.
“Como se fosse crime que as pessoas que escolhem legitimamente outros partidos pudessem aproximar-se da nossa candidatura. Temo-los e com gosto porque esta candidatura é aberta a todos os democratas, progressistas e humanistas”, justificou o ex-líder do PS. A direita e o PSD, mais uma vez, “não é o problema”.
Sobre Luís Marques Mendes, o adversário presidencial apoiado pelo PSD, nem uma palavra ao longo de todo o dia. O outro alvo de Seguro, para além de Ventura, são os candidatos apoiados pelos outros partidos à esquerda do PS. E, em relação a esses, “as pessoas têm de pensar na consequência do seu voto”, acenando com o fantasma que é recorrente no seu discurso de a esquerda ficar de fora da segunda volta.