Seguro evita hostilizar PSD e Montenegro, ignora Mendes e carrega contra Chega

Ao segundo dia de campanha, António José Seguro vai desenhando a estratégia tentando não criar ruturas com o "centrão". Com o apoio do PS oficial garantido, o candidato presidencial usa pinças para falar quer do PSD, quer de Luís Montenegro. “O problema não está no PSD”, afirmou esta segunda-feira em Portimão. Está num partido “novo, extremista”, ou seja, o Chega.

A maioria de dois terços no Parlamento não teria problema “se fosse representada maioritariamente pelo PSD. O PSD é um partido fundador da nossa democracia”, defende Seguro.

Ou seja, o problema é a influência que o Chega e André Ventura podem ter face a um Governo de maioria relativa. Assim sendo, o “voto que conta” e o ex-líder socialista fala muitas vezes de si próprio na terceira pessoa – “o voto no Seguro” – serve “também para combater os extremismos na sociedade portuguesa”.

A intenção de não hostilizar o PSD ou ainda Luís Montenegro ficou clara quando o candidato presidencial apoiado pelo PS foi, por diversas vezes, questionado pelos jornalistas nas ruas de Loulé sobre as recentes declarações do primeiro-ministro sobre o voto em Seguro poder resultar num voto no populismo.

“Tenho de ser reservado na resposta que poderei dar às declarações do primeiro-ministro, porque espero, dentro de dois meses, recebê-lo e trabalhar com ele em Belém. Devo reservar o que penso sobre essas declarações para mim”, sentenciou Seguro.