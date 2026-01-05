Ouvir
Seguro evita hostilizar PSD e Montenegro, ignora Mendes e carrega contra Chega

05 jan, 2026 - 23:51 • Susana Madureira Martins

Candidato apoiado pelo PS dedicou o segundo dia de campanha ao Alentejo e ao Algarve, onde foi defendendo que “o voto no Seguro” serve “também para combater os extremismos na sociedade portuguesa”.

Reportagem de Susana Madureira Martins

Ao segundo dia de campanha, António José Seguro vai desenhando a estratégia tentando não criar ruturas com o "centrão". Com o apoio do PS oficial garantido, o candidato presidencial usa pinças para falar quer do PSD, quer de Luís Montenegro. “O problema não está no PSD”, afirmou esta segunda-feira em Portimão. Está num partido “novo, extremista”, ou seja, o Chega.

A maioria de dois terços no Parlamento não teria problema “se fosse representada maioritariamente pelo PSD. O PSD é um partido fundador da nossa democracia”, defende Seguro.

Ou seja, o problema é a influência que o Chega e André Ventura podem ter face a um Governo de maioria relativa. Assim sendo, o “voto que conta” e o ex-líder socialista fala muitas vezes de si próprio na terceira pessoa – “o voto no Seguro” – serve “também para combater os extremismos na sociedade portuguesa”.

A intenção de não hostilizar o PSD ou ainda Luís Montenegro ficou clara quando o candidato presidencial apoiado pelo PS foi, por diversas vezes, questionado pelos jornalistas nas ruas de Loulé sobre as recentes declarações do primeiro-ministro sobre o voto em Seguro poder resultar num voto no populismo.

“Tenho de ser reservado na resposta que poderei dar às declarações do primeiro-ministro, porque espero, dentro de dois meses, recebê-lo e trabalhar com ele em Belém. Devo reservar o que penso sobre essas declarações para mim”, sentenciou Seguro.

Na insistência, o socialista reforçou a ideia com o “dever de reserva” e a “cooperação institucional”, chegando mesmo a desculpar Montenegro: “O primeiro-ministro não deve ter entrado [na campanha] como primeiro-ministro, mas com outro estatuto”.

O eventual ajuste de contas ficará para as quintas-feiras, com Seguro certo de que será eleito Presidente da República e a garantir, na ação de campanha em Portimão, que as reuniões com o primeiro-ministro não vão servir para “tomar chá”.

Antes, na Vidigueira, Seguro, que tem querido colar em si o rótulo da “moderação”, acenou ao eleitorado de centro-direita, considerando “incompreensível” quando lhe perguntam se “também tem apoiantes à direita”.

“Como se fosse crime que as pessoas que escolhem legitimamente outros partidos pudessem aproximar-se da nossa candidatura. Temo-los e com gosto porque esta candidatura é aberta a todos os democratas, progressistas e humanistas”, justificou o ex-líder do PS. A direita e o PSD, mais uma vez, “não é o problema”.

Sobre Luís Marques Mendes, o adversário presidencial apoiado pelo PSD, nem uma palavra ao longo de todo o dia. O outro alvo de Seguro, para além de Ventura, são os candidatos apoiados pelos outros partidos à esquerda do PS. E, em relação a esses, “as pessoas têm de pensar na consequência do seu voto”, acenando com o fantasma que é recorrente no seu discurso de a esquerda ficar de fora da segunda volta.

