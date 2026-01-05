Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Venezuela: PCP acusa Governo português de tentar legitimar as ações dos EUA

05 jan, 2026 - 19:12 • Lusa

Donald Trump quer "impor um governo fantoche" na Venezuela, acusa o Partido Comunista.

A+ / A-

O PCP acusou esta segunda-feira o Governo português de tentar legitimar as ações norte-americanas na Venezuela e condenou o que considera ser uma tentativa do Presidente norte-americano, Donald Trump, de "impor um governo fantoche" no país.

"O PCP denuncia o deplorável posicionamento assumido pelo Governo português, que não só não condena a agressão dos Estados Unidos (EUA) à República Bolivariana da Venezuela e sequestro do seu Presidente, Nicolás Maduro, como vergonhosamente tenta legitimá-la, tornando-se cúmplice desta flagrante violação do direito internacional", afirmou o Partido Comunista Português, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os comunistas portugueses consideram que defender os interesses e a segurança da comunidade portuguesa na Venezuela não deve ser o mesmo que "branquear e alinhar com a imposição de um desumano bloqueio económico, o roubo de ativos, a ingerência, a desestabilização e a agressão a este país latino-americano por sucessivas administrações dos EUA".

Para o PCP, o posicionamento português "confirma a natureza de um Governo disponível para vender o interesse nacional".

O PCP condenou igualmente os "inaceitáveis intentos da Administração Trump de impor um governo fantoche na Venezuela", com vista a garantir "a apropriação por parte das multinacionais petrolíferas norte-americanas dos recursos" da Venezuela.

As ameaças de Trump contra países como a Venezuela, Cuba, Colômbia ou o México também mereceram uma condenação por parte do PCP, que acusou ainda a administração norte-americana de "impor o seu domínio político e económico sobre todo o continente americano, para explorar e saquear os recursos naturais".

Os Estados Unidos lançaram no sábado "um ataque em grande escala contra a Venezuela" para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Maduro e a mulher prestaram hoje breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às alegadas acusações de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de droga e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

A vice-presidente executiva Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter "implicações preocupantes" para a região, mostrando-se preocupado com a possível "intensificação da instabilidade interna" na Venezuela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer