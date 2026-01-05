Voto antecipado: tudo o que precisa de saber para votar antes de 18 de janeiro

Com as eleições presidenciais marcadas para 18 de janeiro de 2026, há vários eleitores que não poderão votar no dia do sufrágio. Para esses casos, a lei prevê diferentes modalidades de voto antecipado, com prazos e procedimentos específicos. Neste explicador, reunimos as principais perguntas e respostas sobre quem pode votar antecipadamente, quando e de que forma o pode fazer.

Quem pode votar antecipadamente nas Presidenciais?

Podem votar antecipadamente doentes internados em estabelecimentos hospitalares, reclusos, eleitores que optem pelo voto antecipado em mobilidade e eleitores deslocados no estrangeiro em situações legalmente previstas

Quando abriram as inscrições para doentes internados e presos?

As inscrições decorreram entre 8 e 29 de dezembro.

Quando votam os doentes internados e os presos?

A votação decorre entre 5 e 8 de janeiro. O voto é recolhido no hospital ou no estabelecimento prisional, em dia e hora previamente anunciados, pelo presidente da câmara municipal ou por um seu representante.

O que é o voto antecipado em mobilidade?

É uma modalidade que permite a qualquer eleitor recenseado em território nacional votar antecipadamente, num município à sua escolha, diferente do da sua residência.

Quando é possível inscrever-se para o voto antecipado em mobilidade?

As inscrições decorrem de 4 a 8 de janeiro, através do portal www.votoantecipado.pt ou por via postal.

Quando e onde se vota em mobilidade?

A votação em mobilidade acontece a 11 de janeiro, uma semana antes das eleições, existindo uma mesa de voto antecipado em cada município do continente e das regiões autónomas.

Quem pode votar antecipadamente no estrangeiro?

Podem votar antecipadamente no estrangeiro os eleitores que se encontrem fora do país: em funções públicas ou privadas, em representação oficial de seleções nacionais, como estudantes, docentes, investigadores ou bolseiros, por motivo de doença ou que acompanhem eleitores nas situações anteriores

Quando decorre o voto antecipado no estrangeiro?

A votação realiza-se entre 6 e 8 de janeiro, nas representações diplomáticas, consulares ou delegações externas previamente definidas.

Que documentos são necessários para votar no estrangeiro?

Os eleitores devem apresentar Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou outro documento oficial com fotografia (como passaporte ou carta de condução).

Quem se inscrever para o voto em mobilidade, mas não o exercer, perde o direito de votar?



Quem se inscrever para o voto em mobilidade, mas acabar por não o exercer, pode votar à mesma no dia 18.

O voto antecipado em mobilidade já existia antes?

Sim. Pela primeira vez, houve mesas de voto antecipado em todos os concelhos do país nas Presidenciais de 2021, em contexto de pandemia. Nessa altura, cerca de 80% dos eleitores inscritos acabaram por votar antecipadamente.

Quando foram marcadas as Presidenciais de 2026?

As eleições foram marcadas pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa para 18 de janeiro de 2026. Caso exista segunda volta, esta realiza-se a 8 de fevereiro, três semanas depois da primeira.

Quem são os 11 candidatos a Belém?

Os candidatos às Presidenciais 2026 são: Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.