António Filipe: "Seguro fará a sua campanha e eu farei a minha"

Depois de ter estado em Setúbal na manhã desta terça-feira, o encontro entre António Filipe e Manuel Carvalho de Silva da parte da tarde resultou numa conversa, à porta fechada, na Voz do Operário, em Lisboa. Terminada, aí vieram as declarações aos jornalistas neste terceiro dia de campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro.

O grande tópico que justifica este ponto da agenda é a preocupação com as alterações à lei laboral que o Governo de Luís Montenegro vai, a custo, tentando negociar. Para o candidato apoiado pela CDU, “os trabalhadores já estão muito fragilizados do ponto de vista legislativo com o Código de Trabalho que está em vigor”. Indo por diante as alterações seriam, para António Filipe, virar o direito laboral “completamente ao avesso”, beneficiando os interesses empresarias em detrimento dos trabalhadores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Se o pacote laboral não for retirado ou não for rejeitado antes das eleições presidenciais, creio que seria um dever do próximo Presidente da República suscitar os problemas de constitucionalidade que sejam detetados na proposta e não deixar de tomar uma posição muito clara.” Para que a Constituição portuguesa seja cumprida nesta situação, defende António Filipe, “tem de ser ao lado dos trabalhadores”.

O barulho das sondagens vai ribombando com o aproximar do momento eleitoral. O candidato, que vai sendo colocado bem longe da passagem à segunda volta e sem conseguir chegar aos 5% que garantem a subvenção estatal à campanha, recusa inquietações com estes números. “Não estou nada preocupado com isso, só estou preocupado com o andamento da minha campanha, vamos ter sondagens todos os dias, só vou comentar a última, que é o no dia 18.”

António José Seguro acredita ser o único cavaleiro da esquerda política capaz de atravessar a meta nos dois primeiros lugares e garantir a vaga no segundo escrutínio – tendo dito, por isso, que os outros votos deste quadrante político não contam. “Quando um cidadão ouve dizer que o seu voto não conta é que deve ficar incomodado, António José Seguro fará a sua campanha e eu farei a minha, eu respeito todo os adversários políticos”, atira.