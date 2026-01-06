Detido professor suspeito de abuso sexual de criança com deficiência

Um professor de 38 anos foi detido na segunda-feira por ser suspeito de crimes de abuso sexual de crianças, em contexto escolar, contra um menor de 12 anos com perturbação neurológica permanente, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

"O suspeito, professor de uma atividade extracurricular frequentada por crianças do primeiro ciclo, terá praticado atos sexuais de relevo contra a criança, portadora de perturbação neurológica permanente", indicou a PJ, em comunicado.

De acordo com a investigação policial, os crimes de abuso sexual de crianças terão ocorrido numa escola em Lisboa, tendo sido "reportados pela mãe do menor, após este apresentar comportamentos de recusa escolar".

O suspeito foi detido na segunda-feira, na sequência da investigação da PJ e em cumprimento de mandado de detenção, emitido pela competente autoridade judiciária.

Segundo a PJ, o detido aguarda ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.