Gouveia e Melo coloca a mira em Mendes e Seguro, poupa Ventura

"Já só faltam 12 dias para a vitória", cantam os apoiantes de Gouveia e Melo. São cerca de 15, andam com ele pelo país todo, levam bandeiras, colunas e altifalantes. São poucos, mas ruidosos. Este tipo de comitivas existe em muitos casos, mas com Gouveia e Melo são fundamentais porque servem para compensar a ausência de uma estrutura partidária por trás da campanha. Procuram fazer barulho para avisar ao que vêm e chamar à atenção do meio envolvente: a rua, a grande aposta da campanha do almirante.

Nos primeiros três dias de campanha, as ações na rua têm sido a escolha mais óbvia. Há várias razões para isso. Por um lado, a ausência de estrutura partidária também dificulta a mobilização de grandes multidões para jantares-comício ou grandes eventos. Por outro, a rua é mesmo a mais-valia de Gouveia e Melo. Praticamente todos o reconhecem e o associam à pandemia.

Os eleitores, sobretudo os mais velhos, nutrem simpatia pelo candidato: "Se o senhor fizer como fez na pandemia, você salva Portugal", disse-lhe um homem, esta terça-feira, no mercado de Vila Real. Chama-se Eduardo Oliveira e vende meias, já não hesita quando lhe perguntam se vai votar no almirante: "Claro que sim, eu e a minha família toda", vinca que o filho é médico e reconhece o valor do trabalho de Gouveia e Melo durante o crítico período pandémico. Albertina Carvalho está na mesma página. Espera pelo almirante ansiosamente junto à porta da peixaria, as mãos tremem-lhe. "Um beijinho, posso?", pergunta a Gouveia e Melo quando o vê chegar. O candidato vinca que é preciso combater o abandono do interior. Ela dá-lhe força: "Dia 18!". No fim, admite à Renascença que já tinha decidido que ia votar nele: "No homem militar. É uma pessoa reta e o que diz é verdadeiro". Almirante de mira colocada em Mendes e Seguro No decorrer dos primeiros dias da campanha, nos seus discursos, Gouveia e Melo tem mostrado que já definiu os seus principais adversários nesta fase: Luís Marques Mendes e António José Seguro. Existe a convicção de que batendo estes dois rivais e chegando à segunda volta, o caminho para vencer as presidenciais fica aberto porque André Ventura tem uma enorme taxa de rejeição (além da taxa de aprovação). Gouveia e Melo tem, inclusivamente, evitado choques frontais com o líder do Chega. Na segunda-feira, questionado sobre ser colocado por Luís Montenegro no mesmo lote de André Ventura, o almirante evitou hostilizar o líder do Chega e garantiu apenas que não é um candidato populista. Esta terça-feira, cenário semelhante, com uma pergunta completamente diferente. Um jornalista perguntou-lhe se seria "perigoso" para o país ter um Presidente da República que está completamente de acordo com a operação desencadeada pelos Estados Unidos na Venezuela, numa referência a André Ventura. O almirante não o criticou, disse só: "Acho que o Dr. André Ventura nunca será Presidente, por isso não me parece um grande perigo".