Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Marcelo inscreveu-se para o voto antecipado em mobilidade nas presidenciais

06 jan, 2026 - 16:43 • Diogo Camilo

Presidente da República já chegou a mencionar que gostaria de exercer o direito do voto na ilha do Corvo, onde não conseguiu ir durante a sua última visita aos Açores.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inscreveu-se para o voto antecipado em mobilidade no próximo domingo, de forma a "chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade".

Segundo informação da Presidência da República à Renascença, o chefe de Estado informa que irá votar a 11 de janeiro, em vez do dia de eleições, 18 de janeiro, de forma a informar que "os que não possam ou não lhes dê jeito votar no dia 18", podem "exercer o seu direito de voto já no dia 11".

A inscrição no voto em mobilidade começou no domingo, dia 4, e decorre até dia 8, quinta-feira.

Pode inscrever-se em https://www.votoantecipado.pt/, caso pretenda votar antecipadamente em mobilidade. Esta terça-feira começou a votação para pessoas deslocadas no estrangeiro.

Para o voto antecipado em mobilidade podem inscrever-se todos eleitores recenseados no território nacional, numa mesa de voto à sua escolha num dos municípios do país.

Já em novembro, Marcelo Rebelo de Sousa deu a entender que ponderava votar antecipadamente para as eleições presidenciais e chegou a mencionar fazê-lo na ilha do Corvo, onde não conseguiu ir durante a sua última visita aos Açores.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)