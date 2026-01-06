Marcelo inscreveu-se para o voto antecipado em mobilidade nas presidenciais

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inscreveu-se para o voto antecipado em mobilidade no próximo domingo, de forma a "chamar a atenção para esta modalidade que permite uma maior flexibilidade".

Segundo informação da Presidência da República à Renascença, o chefe de Estado informa que irá votar a 11 de janeiro, em vez do dia de eleições, 18 de janeiro, de forma a informar que "os que não possam ou não lhes dê jeito votar no dia 18", podem "exercer o seu direito de voto já no dia 11".

A inscrição no voto em mobilidade começou no domingo, dia 4, e decorre até dia 8, quinta-feira.

Pode inscrever-se em https://www.votoantecipado.pt/, caso pretenda votar antecipadamente em mobilidade. Esta terça-feira começou a votação para pessoas deslocadas no estrangeiro.

Para o voto antecipado em mobilidade podem inscrever-se todos eleitores recenseados no território nacional, numa mesa de voto à sua escolha num dos municípios do país.

Já em novembro, Marcelo Rebelo de Sousa deu a entender que ponderava votar antecipadamente para as eleições presidenciais e chegou a mencionar fazê-lo na ilha do Corvo, onde não conseguiu ir durante a sua última visita aos Açores.