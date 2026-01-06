Seguro encantado com sondagens avisa candidatos à esquerda: “Eu não me engano nos meus adversários”

Visivelmente encantado com as sondagens que o dão em vantagem sobre os adversários, António José Seguro admite que os estudos de opinião “mostram uma tendência favorável”.

O candidato presidencial apoiado pelo PS não embandeira em arco, mas diz sentir que o movimento em torno da sua corrida a Belém “está a crescer”.

Ao terceiro dia de campanha, numa ação de campanha em Grândola, Seguro não definiu claramente quem é o seu principal adversário, referindo apenas que o voto na sua candidatura “é um voto contra o extremismo, contra os populismos”, o que implicitamente significa contra André Ventura.

Aos candidatos de esquerda que o vão criticando, Seguro responde seco. “Eu não me engano nos meus adversários”, atirou a Catarina Martins que o tem colado ao centro-direita.

Seguro volta a apelar ao voto útil do eleitorado da sua área política, avisando que “só há um candidato do centro-esquerda e da esquerda que pode passar à segunda volta”. Isso para o ex-líder do PS “é um facto”.

Embalado pelas sondagens, Seguro evita reagir a declarações de Luís Marques Mendes ou de Henrique Gouveia e Melo, mas vai notando que “nos últimos dias aumentaram os ataques de todos os candidatos contra mim, quer dizer que isso reflete que estou a fazer a campanha certa”.

O bairro da Bela Vista e a incubadora de “próximos” Presidentes da República

Para Seguro, fazer a campanha “certa” é falar de “soluções para as pessoas” e foi isso que tentou fazer na Bela Vista, um dos bairros sociais problemáticos de Setúbal.