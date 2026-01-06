Ouvir
Presidenciais 2026

Sondagem mostra empate técnico a cinco e Marques Mendes em quinto

06 jan, 2026 - 11:30 • Diogo Camilo

António José Seguro lidera a primeira vaga da tracking poll da Pitagórica, com 19,3%, seguido de Gouveia e Melo e André Ventura. Cotrim de Figueiredo tem 18% e surge à frente de Marques Mendes.

Na primeira sondagem depois de todos os debates, surge a surpresa: um empate técnico a cinco, com António José Seguro a liderar uma sondagem pela primeira vez e Luís Marques Mendes no quinto lugar.

A primeira vaga da tracking poll da Pitagórica para TVI, CNN, Jornal de Notícias e TSF mostra Seguro com 19,3%, seguido de perto de Henrique Gouveia e Melo, com 19,2%, e de André Ventura, com 18,9%.

Ainda dentro da margem de erro de 4 pontos percentuais está Cotrim de Figueiredo, com 18,0%, e Luís Marques Mendes, que tem 15,4%, após a distribuição de indecisos.

Nesta sondagem, a percentagem de pessoas que disseram não saber em quem votar foi de 13,3%.

Com a distribuição destes indecisos, Catarina Martins recolhe 2,9% das intenções de voto, enquanto António Filipe tem 2,8%, Jorge Pinto tem 1,8% e Manuel João Vieira 1,5%.

A sondagem, realizada entre os dias 2 e 4 de janeiro, teve apenas 608 inquiridos.

