Único debate televisivo com os 11 candidatos realiza-se esta terça-feira

As ações de campanha para as eleições presidenciais centram-se esta terça-feira nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém e Vila Real, mas com um menor número de iniciativas devido ao debate na televisão com os 11 candidatos.

O único debate com os 11 candidatos às eleições de 18 deste mês está marcado para as 22h00 com transmissão na RTP e RTP Notícias.

No terceiro dia oficial da campanha eleitoral, os candidatos André Ventura, António José Seguro e António Filipe dedicam-se ao distrito de Setúbal.

O também presidente do Chega terá, ao final da manhã, uma arruada no Pinhal Novo, e o candidato apoiado pelo PS inicia o dia com uma visita à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, em Grândola, reservando a tarde para se deslocar à ACM em Setúbal.

Também o candidato apoiado pelo PCP estará, durante a manhã, em Setúbal, para um encontro com trabalhadores na Sociedade Musical e Recreativa União Setubalense, e ao início da tarde encontra-se com Manuel Carvalho da Silva na A Voz do Operário, em Lisboa.

Por Lisboa também vai estar João Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, que ao início da tarde visita a Liga dos Combatentes.

Ainda pelo distrito de Lisboa andará o candidato Luís Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, que às 11h30 visita o Mercado Municipal de Torres Vedras.

Já Catariana Martins, que tem o apoio do BE, visita, logo pela manhã, o Mercado de Torres Novas, no distrito de Santarém.

A norte, no distrito de Vila Real, vai estar Henrique Gouveia e Melo, que visita o mercado municipal, deslocando-se de seguida a Alijó para visitar a Feira de Reis.

Concorrem também às eleições presidenciais de 18 de janeiro o sindicalista André Pestana, o pintor Humberto Correia e o músico Manuel João Vieira.

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

Caso nenhum dos candidatos tenha maioria absoluta, haverá uma segunda volta em 08 de fevereiro, à qual concorrerão apenas os dois candidatos mais votados.