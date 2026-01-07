António Filipe lamenta uma "tragédia" que é consequência de "políticas erradas"

António Filipe lamenta a falta de resultados que os sucessivos governos têm apresentado no setor da saúde. Diz que a morte de um homem no Seixal sem assistência médica é consequência de “políticas erradas e que não respondem aos problemas das pessoas”.

“Mudam-se responsáveis, vem um responsável novo e esse é que tem a solução para tudo, depois afinal não tem solução para nada, depois é substituído, mas as políticas continuam na mesma”. É este o ciclo que António Filipe vê acontecer na saúde e que urge que seja travado.

O candidato à Presidência da República apoiado pela CDU diz que “continuam a inventar-se estratagemas, as coisas fingem que funcionam e depois temos estes resultados trágicos”.

Sobre o Governo de Luís Montenegro, especificamente, aponta que “quando tomou posse ia em 60 dias apresentar soluções para o Serviço Nacional de Saúde”, mas, refere, “continuamos a assistir a situações como esta, desgraças, pessoas que morrem por falta de assistência que lhe era devida”.

As declarações do candidato às eleições presidenciais foram proferidas na manhã de quarta-feira num ponto de campanha na Costa da Caparica.