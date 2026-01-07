Candidatos a Belém condenam operação na Venezuela e mostram apreensão com Gronelândia

Os candidatos presidenciais condenaram hoje a operação dos Estados Unidos na Venezuela, mostrando-se apreensivos relativamente uma eventual intervenção norte-americana na Gronelândia. Transmitido pela RTP, o único debate televisivo com os 11 candidatos às eleições presidenciais teve como primeiro tema a Venezuela, com todos, à exceção de André Ventura, a condenarem a violação do direito internacional e João Cotrim Figueiredo a dizer temer que "os mesmos argumentos usados para a Gronelândia sejam usados para os Açores", uma ideia também expressa por Jorge Pinto. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Trata-se de uma intervenção que é feita claramente à margem das regras do direito internacional", resumiu Luís Marques Mendes, com o candidato apoiado pelos partidos do Governo (PSD e CDS-PP) a referir que a operação norte-americana na Venezuela "pode legitimar outras situações", como a intervenção da Rússia na Ucrânia, e abrir um precedente.

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder. António Filipe vincou que "não compete a um estado interferir num outro para mudar o seu regime", alegando que se está perante "um perigo para as relações internacionais" e uma incerteza sobre o "que vem a seguir". "As ameaças feitas em relação à Colômbia e à Gronelândia devem alarmar a comunidade internacional", alertou o candidato apoiado pelo PCP, já depois de António José Seguro ter defendido que a Europa deveria pedir uma reunião da NATO a propósito daquele território dinamarquês. Para Seguro, que tem o apoio do PS, "é importante prevenir, mais do que reagir" no caso do território autónomo do Reino da Dinamarca, que é membro da NATO. "Se Trump decide anexar Gronelândia, quem vai acionar o artigo 5.º da NATO?", questionou Catarina Martins, com a antiga líder do Bloco de Esquerda a defender que Portugal tem a responsabilidade de perceber que "a segurança da Europa não pode estar nas mãos dos Estados Unidos". A mesma ideia foi expressa por Cotrim Figueiredo, que argumentou que os europeus ou continuam a ser "lacaios dos Estados Unidos" ou assumem autonomia estratégica. Já depois de o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ter manifestado apreensão quanto à situação dos Açores, também Jorge Pinto lhe seguiu o exemplo. "Ontem, foi a Venezuela. O que será amanhã? A Gronelândia está na lista e quem nos diz que não vão ser os Açores?", questionou o candidato apoiado pelo Livre.