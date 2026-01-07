Cotrim de Figueiredo. "Recomendaria ao primeiro-ministro que substituísse a ministra da Saúde"

A reação ao caso do dia faz João Cotrim de Figueiredo ter tolerância zero com a ministra da Saúde, ao mesmo tempo que mistura a campanha eleitoral. Se fosse Presidente da República, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal (IL) pediria de imediato ao primeiro-ministro para substituir a ministra da Saúde.

"Eu fá-lo-ia [falar com Luís Montenegro sobre a ministra da Saúde] mesmo fora das reuniões de quinta-feira, porque acho que é uma situação que, esta sim, é uma mistura de falta de inteligência profissional com inconsciência sobre as proporções políticas. Recomendaria seriamente, nesse contacto pessoal com o senhor primeiro-ministro, que substituísse a ministra da Saúde", afirmou Cotrim de Figueiredo, sobre a notícia de que o governo não terá acionado o reforço de ambulâncias para o período de inverno.

A denúncia, feita pela Liga dos Bombeiros Portugueses, está a fazer apertar o cerco em redor da ministra Ana Paula Martins, já depois de o INEM confirmar que a morte de um idoso de 78 anos no Seixal se deveu à falta de ambulâncias disponíveis - retidos nas urgências do hospital de Almada, os veículos demoraram perto de três horas a assistir ao doente.

