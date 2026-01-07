Duarte Cordeiro atira a Gouveia e Melo. Voto no almirante é “um “desperdício”

Os pesos pesados do PS começam a aparecer no período oficial de campanha de António José Seguro para as eleições presidenciais e o ex-ministro do Ambiente e antigo líder da distrital do PS-Lisboa Duarte Cordeiro veio a terreiro criticar a candidatura de Henrique Gouveia e Melo, classificando como um “desperdício” o voto no almirante na reserva.

Falando à margem de uma ação de campanha, em Lisboa, Duarte Cordeiro, que faz parte da comissão de honra da candidatura de Seguro, disse aos jornalistas que o ex-líder do PS tem conseguido “envolver em grande medida o universo de simpatizantes, de apoiantes do PS” e que isso tem sido “visível”.

O ex-ministro do Ambiente, próximo do ex-líder do PS e antigo primeiro-ministro António Costa, considera que nas ações de campanha, Seguro tem demonstrado essa “capacidade” e a expectativa que existe é que “continue em crescendo”, considerando que o candidato apoiado pelos socialistas é o que tem “maior capacidade, sendo Presidente, para equilibrar aquilo que é o sistema político nacional”.

Em relação a Gouveia e Melo, o ex-ministro do PS considera mesmo que, perante as últimas sondagens, o almirante não tem “a capacidade, eventualmente, de passar à segunda volta”, fazendo ainda referência à necessidade do voto útil da esquerda.

“Um voto em Catarina Martins, Jorge Pinto ou António Filipe, neste contexto, acaba por contribuir para uma maior probabilidade de haver um Presidente da República no espaço político da direita, quando nos últimos 20 anos tivemos Presidentes da República com essa visão”, diz Duarte Cordeiro.

Às candidaturas de esquerda, o dirigente socialista diz que “podem ficar tranquilas” com a candidatura de Seguro, defendendo que a candidatura do ex-líder do PS “salvaguarda algumas das suas preocupações”.

Questionado sobre uma alegada “guerra à esquerda” nestas presidenciais, Cordeiro garante que não existe. “Vejo, eventualmente, a ideia de haver uma dispersão” que “favorece outras candidaturas com posicionamentos políticos completamente distintos desta candidatura, desde logo a candidatura de André Ventura, que eu acho que deveria ser o foco que a esquerda devia evitar.”

Sobre se existe um ajuste de contas no partido entre o costismo e o segurismo, após a fratura do PS em 2014, Duarte Cordeiro garante que “nunca” conheceu “nenhum tipo de ajuste de contas relativamente a isto”, salientando que sempre foi próximo de Costa, sentenciando: “Percebo que haja quem tente dividir para procurar ter benefícios com isso”.