Eduardo Barroso: "Quero um político Presidente, agora vamos lá pôr um Ronaldo?"

É amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, sobrinho de Mário Soares e, desta vez, o médico cirurgião e presidente da Comissão Nacional para os Centros de Referência decidiu apoiar Marques Mendes na corrida à Presidência da República.

Numa manhã fria, em Torres Vedras, Eduardo Barroso espera pelo candidato que vai visitar mais um mercado nesta campanha.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em entrevista à Renascença, Eduardo Barroso diz que há 10 anos que não participava numa campanha eleitoral, e a última vez foi “com o Marcelo fiz um discurso, na primeira eleição, em Almada”.

O mandatário explica que aceitou o “cargo” porque quer um político com experiência no Palácio de Belém e tem a certeza de que Marques Mendes tem competência para ocupar o cargo.

“Eu não queria arriscar a ter alguém que faz do seu currículo o facto de não ter sido um político, porque isto é o cargo político mais importante, entre aspas, não é? O alto magistrado da nação e a gente vai querer pôr lá um Ronaldo ou um Herman José, pelo amor de Deus, queremos um político que tenha competências e eu acho que este homem tem as competências para ser presidente da República, é por isso”, diz Eduardo Barroso à Renascença.

À espera de Marques Mendes estão autarcas e dirigentes locais do PSD, tal como o secretário-geral do partido e deputados social-democratas.

O alto magistrado da nação e a gente vai querer pôr lá um Ronaldo ou um Herman José, pelo amor de Deus, queremos um político que tenha competências