Eduardo Barroso: "Quero um político Presidente, agora vamos lá pôr um Ronaldo?"

07 jan, 2026 - 06:30 • Manuela Pires

O mandatário em Lisboa de Marques Mendes diz à Renascença que o cargo de Presidente da República deve ser ocupado por “um político com experiência” e considera que o antigo líder do PSD tem as competências necessárias para o cargo.

Eduardo Barroso em declarações à jornalista Manuela Pires

É amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, sobrinho de Mário Soares e, desta vez, o médico cirurgião e presidente da Comissão Nacional para os Centros de Referência decidiu apoiar Marques Mendes na corrida à Presidência da República.

Numa manhã fria, em Torres Vedras, Eduardo Barroso espera pelo candidato que vai visitar mais um mercado nesta campanha.

Em entrevista à Renascença, Eduardo Barroso diz que há 10 anos que não participava numa campanha eleitoral, e a última vez foi “com o Marcelo fiz um discurso, na primeira eleição, em Almada”.

O mandatário explica que aceitou o “cargo” porque quer um político com experiência no Palácio de Belém e tem a certeza de que Marques Mendes tem competência para ocupar o cargo.

“Eu não queria arriscar a ter alguém que faz do seu currículo o facto de não ter sido um político, porque isto é o cargo político mais importante, entre aspas, não é? O alto magistrado da nação e a gente vai querer pôr lá um Ronaldo ou um Herman José, pelo amor de Deus, queremos um político que tenha competências e eu acho que este homem tem as competências para ser presidente da República, é por isso”, diz Eduardo Barroso à Renascença.

À espera de Marques Mendes estão autarcas e dirigentes locais do PSD, tal como o secretário-geral do partido e deputados social-democratas.

Eduardo Barroso diz que sempre votou no Partido Socialista, mas nas eleições presidenciais escolheu o antigo líder do PSD.

“Eu votei PS praticamente sempre a minha vida toda, sou um eleitor do PS, mas acho que estas eleições não têm a ver com partidos, de facto. Mas fico muito contente com candidatos que vêm dos partidos”, refere o médico cirurgião.

Eduardo Barroso, o mandatário da candidatura de Marques Mendes em Lisboa, promete estar disponível para a campanha eleitoral.

Quarenta anos depois das eleições que elegeram Mário Soares como Presidente da República e as únicas que tiveram segunda volta, Eduardo Barroso nota que as campanhas perderam ânimo e entusiasmo, mas diz que os políticos agora são também muito diferentes.

“Eu não sou daqueles que pensam que no meu tempo é que era bom, não é? Eu cresci com os políticos que o Freitas do Amaral, o Sá Carneiro, o Cunhal, o Mário Soares, portanto, acho que era diferente nessa altura e agora acabei de ver esta série na televisão sobre a segunda volta e fiquei comovido a ver porque era outro entusiasmo, era outra maneira de viver a política e as campanhas”, diz Barroso à Renascença.

