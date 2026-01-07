"Facilitador de negócios" e "ordinarice". Gouveia e Melo e Marques Mendes discutem na TV

Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes protagonizaram um dos momentos de maior tensão entre no debate entre os 11 candidatos à Presidência da República, desta terça-feira à noite, na RTP. O almirante na reserva considera que há um problema de transparência no sistema em Portugal, que "está a atacar a própria democracia", e apontou o dedo a Marques Mendes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Sobre a transparência, não aceito, parece muito difícil haver candidatos que são facilitadores de negócios e que possam ir para a Presidência", declarou. Gouveia e Melo também "disparou" noutra direção: "Mário Soares disse sobre um candidato que está aqui ao meu lado [António José Seguro] que não tinha capacidade de decisão, não devia ter o respeito do seu próprio partido". "Estes dois candidatos que vêm do sistema não conseguiram vencer os seus próprios partidos, nem conseguem reunir o consenso dos seus próprios partidos, mas vêm aqui tentar o consenso geral para serem o topo da pirâmide do sistema político", atacou Gouveia e Melo. "Campanha de insinuações", "lama" e "ordinarice" Na réplica, Marques Mendes lamentou a "campanha de insinuações” de Gouveia e Melo na campanha para a Presidência da República.

Marques Mendes garante que não é nem nunca foi um "facilitador de negócios" e que nunca teve nenhum problema com a justiça. "Eu estou inscrito na Ordem dos Advogados desde 1983, fiz advocacia durante estes anos depois de ter saído da vida política. Em 15 anos de advocacia eu não tive um problema com a Ordem dos Advogados onde estou inscrito, nunca tive um problema com a Autoridade Tributária pagando sempre os impostos, nunca tive um problema com o Ministério Público, nenhuma investigação, nunca tive um problema com o Tribunal Constitucional ou a Entidade da Transparência, onde faço todas as declarações", afirmou o candidato apoiado pelo PSD.

Marques Mendes desafiou, depois, o adversário a apontar casos concretos e Gouveia e Melo referiu o nome de várias empresas. O antigo líder do PSD respondeu que "isto não é um caso em concreto, são insinuações" e disse que, ao longo da sua carreira, só favoreceu " consensos políticos, convergências políticas e pontes de entendimento".