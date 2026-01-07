Ouvir
"Facilitador de negócios" e "ordinarice". Gouveia e Melo e Marques Mendes discutem na TV

07 jan, 2026 - 01:47 • Ricardo Vieira

Foi um momento de alta tensão no debate entre 11 candidatos, na RTP. Gouveia e Melo não quer um "facilitador de negócios" em Belém, Marques Mendes lamentou "campanha de insinuações".

Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes protagonizaram um dos momentos de maior tensão entre no debate entre os 11 candidatos à Presidência da República, desta terça-feira à noite, na RTP.

O almirante na reserva considera que há um problema de transparência no sistema em Portugal, que "está a atacar a própria democracia", e apontou o dedo a Marques Mendes.

"Sobre a transparência, não aceito, parece muito difícil haver candidatos que são facilitadores de negócios e que possam ir para a Presidência", declarou.

Gouveia e Melo também "disparou" noutra direção: "Mário Soares disse sobre um candidato que está aqui ao meu lado [António José Seguro] que não tinha capacidade de decisão, não devia ter o respeito do seu próprio partido".

"Estes dois candidatos que vêm do sistema não conseguiram vencer os seus próprios partidos, nem conseguem reunir o consenso dos seus próprios partidos, mas vêm aqui tentar o consenso geral para serem o topo da pirâmide do sistema político", atacou Gouveia e Melo.

"Campanha de insinuações", "lama" e "ordinarice"

Na réplica, Marques Mendes lamentou a "campanha de insinuações” de Gouveia e Melo na campanha para a Presidência da República.

"Não será por mim que Seguro não será Presidente", disse Jorge Pinto no debate presidencial

Presidenciais 2026

"Não será por mim que Seguro não será Presidente", disse Jorge Pinto no debate presidencial

"Desafio" para pacto entre candidatos de esquerda (...)

Marques Mendes garante que não é nem nunca foi um "facilitador de negócios" e que nunca teve nenhum problema com a justiça.

"Eu estou inscrito na Ordem dos Advogados desde 1983, fiz advocacia durante estes anos depois de ter saído da vida política. Em 15 anos de advocacia eu não tive um problema com a Ordem dos Advogados onde estou inscrito, nunca tive um problema com a Autoridade Tributária pagando sempre os impostos, nunca tive um problema com o Ministério Público, nenhuma investigação, nunca tive um problema com o Tribunal Constitucional ou a Entidade da Transparência, onde faço todas as declarações", afirmou o candidato apoiado pelo PSD.

Marques Mendes desafiou, depois, o adversário a apontar casos concretos e Gouveia e Melo referiu o nome de várias empresas.

O antigo líder do PSD respondeu que "isto não é um caso em concreto, são insinuações" e disse que, ao longo da sua carreira, só favoreceu " consensos políticos, convergências políticas e pontes de entendimento".

Candidatos a Belém condenam operação na Venezuela e mostram apreensão com Gronelândia

Presidenciais 2026

Candidatos a Belém condenam operação na Venezuela e mostram apreensão com Gronelândia

Os candidatos presidenciais condenaram hoje a oper(...)

"Nas outras matérias sou uma pessoa íntegra e, por isso, manifesto aqui a minha indignação perante alguém que se especializou em lama, a ordinarice e a indecência política", atirou Marques Mendes.

Gouveia e Melo e acusou o toque e exaltou-se: "Ordinarice, use a palavra com cuidado. Ordinário é favorecer negócios no Estado. Isso é que é verdadeiramente ordinário em termos éticos".

Questionado se queria contra-argumentar às críticas de Gouveia e Melo, António José Seguro respondeu que está na campanha para "elevar o debate público e a política. Somos candidatos a Presidente da República, devemos esse respeito aos portugueses".

O debate desta terça-feira na RTP foi o único a juntar os 11 candidatos às eleições de 18 de janeiro: Gouveia e Melo, Marques Mendes, António José Seguro, André Ventura, Catarina Martins, João Cotrim de Figueiredo, António Filipe, Manuel João Vieira, Jorge Pinto, Humberto Correia e André Pestana.

