"Marcelo não deve pôr em causa reformas na saúde sem o justificar muito bem"

Duarte Pacheco considera que o caso da morte de uma pessoa no Seixal, ao fim de três horas à espera de uma ambulância, mostra que “alguma coisa não está a funcionar na Saúde”, mas as baterias do antigo deputado do PSD estão apontadas a Marcelo Rebelo de Sousa pela devolução de três diplomas desta área. No programa “Casa Comum” da Renascença, o militante do PSD acusa o Presidente da República de não permitir à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, executar as suas medidas de reorganização de serviço. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“O Presidente da República não contribuiu para que a ministra possa ter uma avaliação de acordo com a política que quer implementar para já, adiando a entrada em vigor das novas políticas”, critica Duarte Pacheco, que prefere uma “leitura benévola” das intenções de Belém ao devolver três diplomas governamentais que versam a reorganização das urgências externas regionais, a criação do Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia e a definição de novas regras para a contratação de médicos tarefeiros.

“Não quero pensar que isso ainda resulta de algum mal-estar ou de birra na sequência da visita do primeiro-ministro à Ucrânia, mas às vezes parece que é”, diz o antigo deputado do PSD. Admite que o Presidente da República “não ficou satisfeito” com os resultados da habitual “ negociação prévia” de diplomas entre Belém e São Bento, optando por “querer vincar uma posição que, na leitura que faço, não está justificada ao país”. Pacheco tem dúvidas sobre as razões do Presidente da República para devolver os diplomas, sublinhando que Marcelo “não deve pôr em causa uma reforma importante sem a justificar muito bem”. Sobre a morte de um utente sem socorro em tempo útil no Seixal, o ex-deputado reconhece que o sucedido não é normal. “Há uma coisa para a qual já não tenho paciência. Quando dizem que o protocolo foi seguido, se o resultado foi este, então mudem o protocolo”, diz Duarte Pacheco na Renascença. “A ministra não existe” Já Mariana Vieira da Silva sai em defesa de Marcelo Rebelo de Sousa, sustentando que o Presidente da República sempre procurou garantir diálogo entre agentes políticos.