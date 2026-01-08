Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
Novo Registo
* Este campo é obrigatório!
* Email inválido!
Faz a ativação da tua conta através do teu email
Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Se dentro de momentos ainda não recebestes este email, verifica a tua caixa de ‘Spam’ ou ‘Lixo’.
🔴 Debate presidenciais: Os media, as redes sociais e a Política
"Os media, as redes sociais e a Política" com Luísa Meireles, diretora de informação da agência Lusa, e Rita Figueiras, investigadora em Comunicação Política da Universidade Católica Portuguesa, e moderação de José Pedro Frazão. Este é o tema do segundo de quatro debates especiais na Renascença, a propósito de temas-chave para Portugal nos próximos cinco anos, tentando contribuir para a reflexão em torno das Presidenciais.
Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.