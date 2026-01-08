Jorge Pinto não se opõe a nomear só mulheres para o Conselho de Estado

Jorge Pinto atravessa a sala onde dezenas de silenciosos estudantes se debruçam, nesta altura de exames, sobre as mais variadas matérias. São o futuro do país e o candidato presidencial quer estar perto. Da reunião com a Associação Académica de Lisboa, no Espaço Caleidoscópio, retira, em primeiro plano, as dificuldades no acesso à habitação para os deslocados. É que não dar condições aos mais novos é, para Pinto, uma forma de perder os melhores quadros que Portugal poderia ter. “Muitos deles não conseguem sequer entrar na universidade porque sabem que não vão conseguir pagar a sua habitação, e pior, há aqueles que até conseguem entrar, até fazem aqui alguns meses, mas depois percebem que não têm os meios financeiros para continuar a estudar, porque as rendas estão a um valor incomportável para os seus bolsos”. Jorge Pinto quer perceber onde há edifícios públicos que possam servir de residências estudantis, sem esquecer a aposta nos cuidados de saúde mental entre os mais jovens, garantindo também que as faculdades são local profícuo de criação de laços, “num clima político cada vez mais polarizado, cada vez mais assente na discussão e no ódio”.

Questionado pela Renascença sobre a composição do Conselho de Estado, onde Luís Marques Mendes quer colocar, venha o que vier, um jovem, Jorge Pinto entende que tal premissa não é minimamente suficiente. Nas cinco escolhas que o Presidente da República tem à sua disposição para o órgão de aconselhamento, Pinto diz é necessário “assegurar a representatividade do mesmo se ela não for assegurada nas nomeações feitas pelos partidos políticos na Assembleia da República” – que contam com outros cinco representados. Ou seja, para o candidato não basta falar em sub-30, é preciso ir mais longe. “Esta representatividade passa por muitas coisas, desde logo a representatividade de género, nem que todas as minhas nomeações tivessem de ser de mulheres. O mesmo em relação às regiões de origem dos representantes... Acho que é importante ter Portugal, na sua pluralidade, representado. E também uma representação etária, ou pelo menos de visão, porque não é por ter menos de 30 anos que um nomeado vai trazer uma visão mais jovem. Isso não é automático”, remata, em tom de crítica ao candidato apoiado pelo PSD. Nestas declarações na zona do Campo Grande, em Lisboa, Jorge Pinto voltou ainda a demonstrar preocupações com um possível processo de revisão constitucional feito apenas pelos partidos de direita. “Estou com medo”, admite, referindo-se a eventuais alterações nos direitos laborais e na política fiscal.