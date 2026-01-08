Marcelo promulga urgências regionais após alterações do Governo

Depois de devolver o diploma ao Governo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira a promulgação da criação de urgências regionais.

"Uma vez introduzidas alterações propostas ao Governo, o Presidente da República promulgou o diploma que estabelece um modelo organizativo que prevê o funcionamento centralizado dos serviços de urgência externa do SNS, de âmbito regional", indica a Presidência da República, em comunicado.



O Presidente da República tinha devolvido ao Governo três diplomas na área da saúde, para aperfeiçoamentos. Um deles dizia respeito à criação de um novo modelo de coordenação e centralização regional de serviços de urgência.



As urgências regionais visam, sobretudo, concentrar recursos nas áreas de obstetrícia e ginecologia.

A ideia do Governo passa por concentrar as urgências a nível regional, em vez de cada hospital ter a sua própria, como já se verifica nalgumas especialidades no Norte do país.

O objetivo do Governo era já no início de 2026 tentar resolver as dificuldades na chamada margem sul do Tejo e concentrar a urgência de obstetrícia no Hospital Garcia de Orta e, a prazo, construir um novo centro materno-infantil.

Marcelo Rebelo de Sousa também pediu ao Governo para aprimorar o novo Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia (SINACC) e aperfeiçoar o novo modelo de contratação de médicos em regime de prestação de serviços.

