Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 08 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Marcelo promulga urgências regionais após alterações do Governo

08 jan, 2026 - 19:47 • Ricardo Vieira

Presidente da República tinha devolvido ao Governo três diplomas na área da saúde, para aperfeiçoamentos.

A+ / A-

Depois de devolver o diploma ao Governo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quinta-feira a promulgação da criação de urgências regionais.

"Uma vez introduzidas alterações propostas ao Governo, o Presidente da República promulgou o diploma que estabelece um modelo organizativo que prevê o funcionamento centralizado dos serviços de urgência externa do SNS, de âmbito regional", indica a Presidência da República, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Presidente da República tinha devolvido ao Governo três diplomas na área da saúde, para aperfeiçoamentos. Um deles dizia respeito à criação de um novo modelo de coordenação e centralização regional de serviços de urgência.

As urgências regionais visam, sobretudo, concentrar recursos nas áreas de obstetrícia e ginecologia.

A ideia do Governo passa por concentrar as urgências a nível regional, em vez de cada hospital ter a sua própria, como já se verifica nalgumas especialidades no Norte do país.

O objetivo do Governo era já no início de 2026 tentar resolver as dificuldades na chamada margem sul do Tejo e concentrar a urgência de obstetrícia no Hospital Garcia de Orta e, a prazo, construir um novo centro materno-infantil.

Marcelo Rebelo de Sousa também pediu ao Governo para aprimorar o novo Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia (SINACC) e aperfeiçoar o novo modelo de contratação de médicos em regime de prestação de serviços.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 08 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)