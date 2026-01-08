Os media, as redes sociais e a Política.🔴 Veja o debate às 18h30

"Os media, as redes sociais e a Política" com Luísa Meireles, diretora de informação da agência Lusa, e Rita Figueiras, investigadora em Comunicação Política da Universidade Católica Portuguesa, e moderação de José Pedro Frazão. Este é o tema do segundo de quatro debates especiais na Renascença, a propósito de temas-chave para Portugal nos próximos cinco anos, tentando contribuir para a reflexão em torno das Presidenciais.

Em Destaque
08 jan, 2026 - 17:35 • Redação

