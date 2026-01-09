​Compra de 275 novas ambulâncias é uma decisão do PS, reclama Carneiro

O secretário-geral do PS acusa o primeiro-ministro de recorrer “a expedientes” e “truques”. José Luis Carneiro falava aos jornalistas esta sexta-feira de manhã, no Parlamento, a propósito do anúncio feito por Montenegro no debate quinzenal.

“Ontem, o Primeiro-Ministro afirmou aqui, no Parlamento, que tinha sido autorizado o concurso para 275 novas ambulâncias para o Instituto Nacional de Emergência Médica. Ora, esqueceu-se de dizer ou omitiu que esse concurso foi uma decisão de uma resolução do Conselho de Ministros de 2023, do dia 29 de novembro de 2023, uma resolução do Governo do Partido Socialista”, afirmou.

Carneiro acrescenta que "depois, o atual Governo fez uma revisão a esta decisão no dia 29 de agosto de 2024”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“A pergunta que há a fazer é: porque é que só agora, ao fim de tanto tempo, se está a anunciar a ida para concurso das ambulâncias para a emergência médica", questionou.

Perante esta cronologia, Carneiro desafia o primeiro-ministro a esclarecer se sabia que o concurso para novas ambulâncias tinha sido decidido pelo executivo de António Costa ou se "faltou à verdade".

Carneio considera que "o primeiro-ministro deve uma resposta ao país”, admitindo que Montenegro pode ter sido “enganado por parte dos serviços”. Se assim foi, “o que é que vai fazer para assumir responsabilidades e para esse serviço assumir responsabilidades”.

No entanto, acrescenta o líder socialista, “se faltou à verdade ao Parlamento, isso é muito grave", dando como exemplo que, nos Estados Unidos, situação semelhante, “dava um 'impeachment' [processo com vista à destituição] do Presidente".

“É inaceitável numa democracia qualificada", argumenta Carneiro.

Perante os jornalistas, Carneiro garantiu ainda ter a informação que das “cerca de 16 ambulâncias na área Metropolitana de Lisboa, só cinco é que estão a operar”, exigindo que “são esclarecimentos que devem ser dados ao país”.

“Um primeiro-ministro não pode ser omisso numa matéria que tem que ver com a dignidade e com a vida das pessoas”, reforça.

José Luís Carneiro exigiu ainda que o primeiro-ministro esclareça quando é que as novas ambulâncias vão estar disponíveis para reforçar os meios no terreno.

