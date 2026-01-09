Conselho de Estado. António Filipe considera "discutível" timing de Marcelo

António Filipe considerou esta sexta-feira “discutível” a marcação para esta tarde da reunião do Conselho de Estado sobre a Ucrânia e a Venezuela. Em Lisboa depois de um encontro com agentes do setor da cultura, o candidato apoiado pelo PCP questionou a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa em agendar a reunião para a campanha eleitoral. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Creio que, de facto, a oportunidade é discutível, porque não deixa de ter alguma interferência na campanha eleitoral, na medida em que há dois candidatos que são membros do Conselho de Estado e os outros, naturalmente, não o são”, afirmou, não negando, contudo, que são temas “relevantes e que merecem uma discussão” e não querendo “colocar em causa a legitimidade do Presidente da República em convocar o Conselho de Estado”. Ambulâncias “não são o problema” Já quanto à saúde – e à recusa da ministra Ana Paula Martins em demitir-se –, António Filipe volta a colocar a responsabilidade no primeiro-ministro, depois de já na quinta-feira ter acusado Luís Montenegro de ter “falta de noção”.

“A responsabilidade relativamente a quem em cada momento exerce o cargo de ministro ou de ministra da Saúde é uma responsabilidade que o primeiro-ministro não pode deixar de assumir com todas as consequências que lhe decorre”, afirmou, acrescentando que nenhum português considera que a situação na saúde está melhor. “O que se está a passar no Serviço Nacional de Saúde é inaceitável”. Questionado pela Renascença sobre as acusações entre PS e governo no que toca à aquisição do reforço de ambulâncias, o candidato apoiado pelo PCP considera que isso é desviar o problema e que não vai trazer as soluções que o SNS precisa. “O que temos de enfrentar é a falta de profissionais, isso é que é incontornável. Creio que o problema é do SNS e da falta de investimento que os governos têm tido e que, de facto, se tem vindo a agravar acentuadamente nos últimos tempos”, criticou.