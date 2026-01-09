Conselho de Estado sobre Ucrânia e Venezuela termina sem divulgar conclusões

Durante quatro horas, o Presidente da República esteve reunido com 15 conselheiros de Estado para discutir a situação internacional, em particular a Ucrânia e a Venezuela.

Os conselheiros de Estado entraram sem prestar declarações e saíram no mesmo tom. O comunicado disponibilizado no site da Presidência e distribuído aos jornalistas limita-se a dizer que “o Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 9 de janeiro, no Palácio de Belém, analisou a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia”.

A reunião começou pelas 15h10 e pelo menos quatro conselheiros saíram antes da reunião terminar – o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, e os antigos Presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva.

Os restantes saíram pelas 19h10. Questionado pelos jornalistas sobre como correu o encontro, André Ventura foi parco em palavras, dizendo apenas “correu bem”.

O Conselho de Estado é composto por 18 membros, mas três cadeiras ficaram por ocupar – uma por morte de Francisco Pinto Balsemão, outra por falta de designação de um novo Provedor de Justiça. Já Pedro Nuno Santos, ex-secretário geral do PS, optou por não vir.

Este terá sido, previsivelmente, o último Conselho de Estado marcado por Marcelo Rebelo de Sousa que, daqui a dois meses, deixa o Palácio de Belém.

[notícia atualizada às 20h08]