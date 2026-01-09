Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Conselho de Estado sobre Ucrânia e Venezuela termina sem divulgar conclusões

09 jan, 2026 - 19:44 • Cristina Nascimento

Quinze conselheiros de Estado participaram na reunião, sem prestar declarações nem à entrada, nem à saída. Previsivelmente, este terá sido o último Conselho de Estado marcado por Marcelo Rebelo de Sousa.

A+ / A-

Durante quatro horas, o Presidente da República esteve reunido com 15 conselheiros de Estado para discutir a situação internacional, em particular a Ucrânia e a Venezuela.

Os conselheiros de Estado entraram sem prestar declarações e saíram no mesmo tom. O comunicado disponibilizado no site da Presidência e distribuído aos jornalistas limita-se a dizer que “o Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 9 de janeiro, no Palácio de Belém, analisou a situação internacional, em particular na Venezuela e na Ucrânia”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A reunião começou pelas 15h10 e pelo menos quatro conselheiros saíram antes da reunião terminar – o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, o presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, e os antigos Presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva.

Os restantes saíram pelas 19h10. Questionado pelos jornalistas sobre como correu o encontro, André Ventura foi parco em palavras, dizendo apenas “correu bem”.

O Conselho de Estado é composto por 18 membros, mas três cadeiras ficaram por ocupar – uma por morte de Francisco Pinto Balsemão, outra por falta de designação de um novo Provedor de Justiça. Já Pedro Nuno Santos, ex-secretário geral do PS, optou por não vir.

Este terá sido, previsivelmente, o último Conselho de Estado marcado por Marcelo Rebelo de Sousa que, daqui a dois meses, deixa o Palácio de Belém.

[notícia atualizada às 20h08]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 09 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)