Cotrim responde a Mendes: "Catavento? Não sei se interpreto como critica ou elogio"

Entre um pezinho de dança em Matosinhos e a visita a uma fábrica em Vila do Conde, o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo aproveitou para responder aos adversários Marques Mendes e Gouveia e Melo.

Pouco depois de Marques Mendes chamar "catavento" a Cotrim de Figueiredo, o eurodeputado aparecia aos jornalistas munido com uma notícia de 2017 em que o ex-líder do PSD repetia a mesma expressão, desta vez, ao antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na altura a propósito da polémica sobre a Taxa Social Única (TSU).

“Não sei se devo interpretar catavento na boca do Marques Mendes como crítica ou como um elogio”, começou por apontar o candidato presidencial, apoiado pela IL, enquanto mostrava o título da notícia do jornal Público de há nove anos. “Como tenho apreço por Passos Coelho, não sei se interpretar como a crítica ao elogio”, explicou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Quanto às críticas sobre ter “comportamentos ridículos” por parte do candidato apoiado pelo PSD e CDS, o antigo líder da IL também respondeu.

“Ridículo, ridículo é convocar uma reunião do grupo parlamentar para ter de forçar os deputados a apoiar Marques Mendes”, respondeu Cotrim de Figueiredo, dando azo a uma troca de “galhardetes” entre os dois candidatos que já tinha começado logo pela manhã.