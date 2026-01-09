Ouvir
Cotrim responde a Mendes: "Catavento? Não sei se interpreto como critica ou elogio"

09 jan, 2026 - 20:36 • Isabel Pacheco

Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes na luta pelo eleitorado de centro-direita marcada pela troca de acusações. O eurodeputado acredita que o candidato apoiado pelo PSD/CDS vê nele o “principal adversário”.

Catavento? Não sei se interpreto como "critica" ou "elogio", diz Cotrim

Entre um pezinho de dança em Matosinhos e a visita a uma fábrica em Vila do Conde, o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo aproveitou para responder aos adversários Marques Mendes e Gouveia e Melo.

Pouco depois de Marques Mendes chamar "catavento" a Cotrim de Figueiredo, o eurodeputado aparecia aos jornalistas munido com uma notícia de 2017 em que o ex-líder do PSD repetia a mesma expressão, desta vez, ao antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, na altura a propósito da polémica sobre a Taxa Social Única (TSU).

Não sei se devo interpretar catavento na boca do Marques Mendes como crítica ou como um elogio”, começou por apontar o candidato presidencial, apoiado pela IL, enquanto mostrava o título da notícia do jornal Público de há nove anos. “Como tenho apreço por Passos Coelho, não sei se interpretar como a crítica ao elogio”, explicou.

Quanto às críticas sobre ter “comportamentos ridículos” por parte do candidato apoiado pelo PSD e CDS, o antigo líder da IL também respondeu.

“Ridículo, ridículo é convocar uma reunião do grupo parlamentar para ter de forçar os deputados a apoiar Marques Mendes”, respondeu Cotrim de Figueiredo, dando azo a uma troca de “galhardetes” entre os dois candidatos que já tinha começado logo pela manhã.

Em Vila do Conde, no final de uma visita a uma fábrica, o eurodeputado disse acreditar que as críticas do adversário “demonstram preocupação” pela sua candidatura "estar em crescendo e a dele [Marques Mendes] não”.

Ideia repetida durante a tarde quando em Matosinhos, questionado se o candidato apoiado pelo PSD e CDS vê em si o seu principal adversário, Cotrim respondeu: “tudo indica que sim”.

O ex-líder da Iniciativa Liberal respondeu, esta tarde, a mais críticas à sua campanha. Desta vez, vindas do candidato presidencial Gouveia e Melo quando à sua aposta no eleitorado mais velho.

“Eu provavelmente deverei ver Gouveia e Melo em creches em breve, porque, pela mesma lógica, ele tenderá a apelar ao eleitorado que não consegue captar”, ironizou Cotrim, explicando que tudo é uma questão de estratégia.

“Isto chama-se não oportunismo eleitoral, mas estratégia eleitoral. Se há senhores candidatos que têm mais dificuldade em ter uma estratégia eleitoral, eu não posso ser responsabilizado por isso, não é?”, atirou o candidato.

E foi, precisamente, na Universidade Sénior da Senhora da Hora, em Matosinhos, que o eurodeputado passou a tarde desta sexta-feira de visita à instituição – a quinta do género a ser visitada na última semana pela campanha apoiada pelos liberais assumidamente apostada em captar eleitorado mais velho.

