Governo e PS discutem quem é o responsável pelo maior aumento do preço das casas na última década

09 jan, 2026 - 09:37 • João Carlos Malta

O parlamento discute esta sexta-feira as medidas de desagravamento fiscal para o fomento de oferta de habitação. O debate começou com troca de acusações entre o Executivo e a bancada socialista. Motivo: quem é o responsável pelo maior aumento do custo da habitação?

O debate sobre as propostas do Governo para o setor da habitação começou, na manhã desta sexta-feira, com uma troca de acusações entre o Governo e o PS sobre quem é o responsável pelas maiores subidas nos preços das casas em Portugal desde 2015.

As hostilidades foram abertas pelo deputado socialista Frederico Francisco que, com um gráfico que ilustra a subida do preço da habitação no país nos últimos anos, lembrou a pergunta do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao líder do PS, José Luís Carneiro, no dia de ontem no Parlamento: "O senhor acredita mesmo que as subidas estão relacionadas com as medidas Governo?”

Frederico Francisco respondeu a apontar para o gráfico: “Olho para aqui e chego à conclusão que sim."

Na resposta, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, quis alargar o período de análise e ofereceu ao hemiciclo outros números. “Se alargarmos a janela para o período de 2015 a 2023, sabe quanto aumentaram as rendes? 125%”. O preço de compra, segundo Pinto Luz, neste período também subiu mais de 100%.

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?

Explicador Renascença

Habitação. Preços de casas subiram tanto que absorveram benefício fiscal para jovens?

Ao perceberem que os jovens iam ter mais dinheiro (...)

O ministro disse ainda que “a crise da habitação não se resolve de um momento para o outro”.

E depois referiu que na primeira linha de atuação do Governo esteve o “aumento dos apoios sociais em mil milhões de anos”,

Pinto Luz disse que em oito anos, de 2016 a 2023, o PS investiu menos de metade, ou seja, 400 milhões de euros.

No repique, o socialista Brilhante Dias quis fazer ainda uma terceira análise dos dados que disse ir enviar a todos os grupos parlamentares. O deputado do PS disse que não há dúvidas de que desde 2015 foi “nos últimos três trimestres que os preços [das casas] mais aumentaram.

Estas casas não são para velhos. "O idoso é para morrer abandonado no quarto"

Grande Reportagem Renascença

Estas casas não são para velhos. "O idoso é para morrer abandonado no quarto"

Há cada vez mais idosos a viverem em quartos arren(...)

