Governo e PS discutem quem é o responsável pelo maior aumento do preço das casas na última década

09 jan, 2026 - 09:37 • João Carlos Malta
O debate sobre as propostas do Governo para o setor da habitação começou, na manhã desta sexta-feira, com uma troca de acusações entre o Governo e o PS sobre quem é o responsável pelas maiores subidas nos preços das casas em Portugal desde 2015.
As hostilidades foram abertas pelo deputado socialista Frederico Francisco que, com um gráfico que ilustra a subida do preço da habitação no país nos últimos anos, lembrou a pergunta do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao líder do PS, José Luís Carneiro, no dia de ontem no Parlamento: "O senhor acredita mesmo que as subidas estão relacionadas com as medidas Governo?”
Frederico Francisco respondeu a apontar para o gráfico: “Olho para aqui e chego à conclusão que sim."
Na resposta, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, quis alargar o período de análise e ofereceu ao hemiciclo outros números. “Se alargarmos a janela para o período de 2015 a 2023, sabe quanto aumentaram as rendes? 125%”. O preço de compra, segundo Pinto Luz, neste período também subiu mais de 100%.
O ministro disse ainda que “a crise da habitação não se resolve de um momento para o outro”.
E depois referiu que na primeira linha de atuação do Governo esteve o “aumento dos apoios sociais em mil milhões de anos”,
Pinto Luz disse que em oito anos, de 2016 a 2023, o PS investiu menos de metade, ou seja, 400 milhões de euros.
No repique, o socialista Brilhante Dias quis fazer ainda uma terceira análise dos dados que disse ir enviar a todos os grupos parlamentares. O deputado do PS disse que não há dúvidas de que desde 2015 foi “nos últimos três trimestres que os preços [das casas] mais aumentaram.”
