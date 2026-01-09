Governo e PS discutem quem é o responsável pelo maior aumento do preço das casas na última década

O debate sobre as propostas do Governo para o setor da habitação começou, na manhã desta sexta-feira, com uma troca de acusações entre o Governo e o PS sobre quem é o responsável pelas maiores subidas nos preços das casas em Portugal desde 2015.

As hostilidades foram abertas pelo deputado socialista Frederico Francisco que, com um gráfico que ilustra a subida do preço da habitação no país nos últimos anos, lembrou a pergunta do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao líder do PS, José Luís Carneiro, no dia de ontem no Parlamento: "O senhor acredita mesmo que as subidas estão relacionadas com as medidas Governo?”

Frederico Francisco respondeu a apontar para o gráfico: “Olho para aqui e chego à conclusão que sim."

Na resposta, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, quis alargar o período de análise e ofereceu ao hemiciclo outros números. “Se alargarmos a janela para o período de 2015 a 2023, sabe quanto aumentaram as rendes? 125%”. O preço de compra, segundo Pinto Luz, neste período também subiu mais de 100%.