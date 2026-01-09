Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE

O Ministério das Finanças entregou a candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

Em comunicado, o Governo refere que entregou a candidatura na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo.

"Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", lê-se no comunicado.

Na quinta-feira, o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal manifestou a sua disponibilidade para suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE.

Mário Centeno considera que está "motivado e qualificado" para o cargo.

No final de 2025, o ministro das Finanças tinha aberto a porta a Mário Centeno. Quando questionado sobre uma eventual candidatura do ex-governador do Banco de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento disse que "vê sempre com satisfação" que um português concorra a altas cargos europeus.

O primeiro cargo a ficar vago no BCE será o de vice-presidente, quando o mandato de Luis de Guindos terminar em 31 de maio de 2026. Em seguida, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027 e a presidente, Christine Lagarde, em outubro desse ano.