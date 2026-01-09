Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 10 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE

09 jan, 2026 - 10:00

Mário Centeno considera que está "motivado e qualificado" para o cargo.

A+ / A-

O Ministério das Finanças entregou a candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

Em comunicado, o Governo refere que entregou a candidatura na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo.

"Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", lê-se no comunicado.

Na quinta-feira, o antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal manifestou a sua disponibilidade para suceder a Luis de Guindos na vice-presidência do BCE.

Mário Centeno considera que está "motivado e qualificado" para o cargo.

No final de 2025, o ministro das Finanças tinha aberto a porta a Mário Centeno. Quando questionado sobre uma eventual candidatura do ex-governador do Banco de Portugal, Joaquim Miranda Sarmento disse que "vê sempre com satisfação" que um português concorra a altas cargos europeus.

O primeiro cargo a ficar vago no BCE será o de vice-presidente, quando o mandato de Luis de Guindos terminar em 31 de maio de 2026. Em seguida, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027 e a presidente, Christine Lagarde, em outubro desse ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 10 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)