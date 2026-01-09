Governo responde ao PS sobre ambulâncias: "Não faz quem promete, faz quem executa"

Em resposta, Leitão Amaro optou por considerar que Carneiro "está contente" com as políticas do Governo de Montenegro: "Sem querer, o que quis foi saudar Luís Montenegro, a ministra da Saúde e este Governo por estar a fazer o que tinha que ser feito."

Esta sexta-feira, no Parlamento, José Luís Carneiro acusou Montenegro de recorrer “a expedientes” e “truques”, indicando que reforço de ambulâncias decorre de uma decisão tomada há dois anos, pelo governo de António Costa.

Na reunião do debate quinzenal, o primeiro-ministro anunciou um investimento de 16,8 milhões de euros para a compra de 163 ambulâncias, 34 VMER e 78 outros veículos , descrevendo-o como "o maior investimento do género na última década".

"Os portugueses sabem o que este Governo está a fazer e quem lá esteve oito anos não fez e não contratou estas ambulâncias", afirmou Leitão Amaro, para dizer que os governos socialistas "não contrataram" e "não pagaram" nenhuma das 275 novas viaturas para o INEM , anunciadas por Luís Montenegro esta quinta-feira.

Em breifing do Conselho de Ministros, e reconhecendo promessas do PS em comprar mais ambulâncias e veículos de emergência do INEM, o governante afirmou que o Partido Socialista "escreveu palavras e não contratou" e que em mais de oito anos de governo de António Costa "foram comprados 100 veículos e gastos 4 milhões de euros".

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, respondeu esta sexta-feira ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, para dizer que "não faz quem promete", mas sim "faz quem paga e quem executa".

Sobre uma previsão de quando estarão disponíveis estes veículos, Leitão Amaro considera que o verão "já será tarde" face às necessidades, mas voltou a lembrar que "em quase nove anos", os governos socialsitas adquiriram apenas 100.

Durante o briefing foi ainda anunciado o lançamento do concurso para a construção do Hospital Central do Algarve, que também já tinha sido revelado por Luís Montenegro no Parlamento, durante o debate quinzenal desta quinta-feira, depois de já ter prometido no verão que a obra seria lançada "o mais tardar no início de outubro".

"Hoje, finalmente, depois de 20 anos de anúncios, de promessas, de primeiras pedras, de intenções, é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país", afirmou Leitão Amaro.



O governante acrescentou ainda que o negócio implicará um investimento de mais de 420 milhões de euros, em modalidade de Parceria Público-Privada (PPP), com encargos de 1.100 milhões de euros durante 26 anos.

Sobre uma previsão para a inauguração, Leitão Amaro não adiantou uma data, mas avançou que os pagamentos decorram a partir de 2032.

Durante o briefing do Conselho de Ministros, o governante afirmou ainda que a candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE) aconteceu após um pedido do próprio.

"O professor Centeno transmitiu ao Governo, pediu para que a candidatura fosse apresentada, uma vez que esta tem de ser apoiada e apresentada formalmente por governos dos Estados-membros", referiu Leitão Amaro, acrescentando que o Governo "fez diligências para interpretar a situação", indicando que a candidatura foi entregue ao final do dia desta quinta-feira.

O Conselho de Ministros aprovou ainda um reforço de 10 milhões de euros em acordos de cooperação com misericórdias para prestação de serviços de saúde, alterações e simplificação na governação de fundos europeus e procedimentos com mais transparência na comunicação dos fundos europeus.

[notícia atualizada às 13h39]