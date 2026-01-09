Governo responde ao PS sobre ambulâncias: "Não faz quem promete, faz quem executa"

09 jan, 2026 - 13:04 • Diogo Camilo
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, respondeu esta sexta-feira ao secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, para dizer que "não faz quem promete", mas sim "faz quem paga e quem executa".
Em breifing do Conselho de Ministros, e reconhecendo promessas do PS em comprar mais ambulâncias e veículos de emergência do INEM, o governante afirmou que o Partido Socialista "escreveu palavras e não contratou" e que em mais de oito anos de governo de António Costa "foram comprados 100 veículos e gastos 4 milhões de euros".
"Os portugueses sabem o que este Governo está a fazer e quem lá esteve oito anos não fez e não contratou estas ambulâncias", afirmou Leitão Amaro, para dizer que os governos socialistas "não contrataram" e "não pagaram" nenhuma das 275 novas viaturas para o INEM, anunciadas por Luís Montenegro esta quinta-feira.
Na reunião do debate quinzenal, o primeiro-ministro anunciou um investimento de 16,8 milhões de euros para a compra de 163 ambulâncias, 34 VMER e 78 outros veículos, descrevendo-o como "o maior investimento do género na última década".
Esta sexta-feira, no Parlamento, José Luís Carneiro acusou Montenegro de recorrer “a expedientes” e “truques”, indicando que reforço de ambulâncias decorre de uma decisão tomada há dois anos, pelo governo de António Costa.
Em resposta, Leitão Amaro optou por considerar que Carneiro "está contente" com as políticas do Governo de Montenegro: "Sem querer, o que quis foi saudar Luís Montenegro, a ministra da Saúde e este Governo por estar a fazer o que tinha que ser feito."
Secretário-geral do Partido Socialista assegura qu(...)
Sobre uma previsão de quando estarão disponíveis estes veículos, Leitão Amaro considera que o verão "já será tarde" face às necessidades, mas voltou a lembrar que "em quase nove anos", os governos socialsitas adquiriram apenas 100.
Durante o briefing foi ainda anunciado o lançamento do concurso para a construção do Hospital Central do Algarve, que também já tinha sido revelado por Luís Montenegro no Parlamento, durante o debate quinzenal desta quinta-feira, depois de já ter prometido no verão que a obra seria lançada "o mais tardar no início de outubro".
"Hoje, finalmente, depois de 20 anos de anúncios, de promessas, de primeiras pedras, de intenções, é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país", afirmou Leitão Amaro.
O governante acrescentou ainda que o negócio implicará um investimento de mais de 420 milhões de euros, em modalidade de Parceria Público-Privada (PPP), com encargos de 1.100 milhões de euros durante 26 anos.
Sobre uma previsão para a inauguração, Leitão Amaro não adiantou uma data, mas avançou que os pagamentos decorram a partir de 2032.
Durante o briefing do Conselho de Ministros, o governante afirmou ainda que a candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE) aconteceu após um pedido do próprio.
"O professor Centeno transmitiu ao Governo, pediu para que a candidatura fosse apresentada, uma vez que esta tem de ser apoiada e apresentada formalmente por governos dos Estados-membros", referiu Leitão Amaro, acrescentando que o Governo "fez diligências para interpretar a situação", indicando que a candidatura foi entregue ao final do dia desta quinta-feira.
O Conselho de Ministros aprovou ainda um reforço de 10 milhões de euros em acordos de cooperação com misericórdias para prestação de serviços de saúde, alterações e simplificação na governação de fundos europeus e procedimentos com mais transparência na comunicação dos fundos europeus.
[notícia atualizada às 13h39]