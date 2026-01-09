Jorge Pinto quer ver língua mirandesa "na moda" e defende papel do PR na sua promoção

O candidato presidencial Jorge Pinto saudou esta sexta-feira os esforços para revitalizar o Mirandês e tentar pô-lo "na moda" e defendeu que cabe a um Presidente da República promover e defender esta língua.

Jorge Pinto encerrou o sexto dia de campanha para as presidenciais em Miranda do Douro, onde visitou o Centro de Acolhimento do Burro (CAB), que acolhe burros de Miranda, e a Associaçon de Lhéngua i Cultura Mirandesa, uma instituição responsável pela promoção e divulgação da língua mirandesa.

No final da tarde, em declarações aos jornalistas, defendeu a importância de preservar tanto o mirandês como as espécies autóctones da região, em particular o burro de Miranda, salientando que com esta visita quis dar visibilidade a um "património absolutamente único e distintivo" que "está a ser ameaçado".

Jorge Pinto lamentou as falhas na atribuição de fundos às instituições que preservam a língua mirandesa, mas salientou a adesão de muitos alunos da região à aprendizagem deste idioma nas escolas: "A grande maioria dos jovens que têm essa oportunidade prefere aprender a língua mirandesa", salientou.

O candidato considerou que, aplicando esforços na sua revitalização e visibilidade, o mirandês poderá estar "na moda" e "tem muito futuro", acrescentando que um Presidente da República também tem como função "defender e promover a língua mirandesa".

"É um património que não é apenas dos mirandeses, é de todo o país e o Presidente da República é o Presidente de todo o país, de todo o território", argumentou.