Marcelo já falou com Montenegro e considera que está consciente do problema na Saúde

09 jan, 2026 - 21:56 • Lusa

O Presidente da República disse ter abordado com o primeiro-ministro as recentes mortes sem socorro e insistiu na necessidade de esclarecimentos. Marcelo Rebelo de Sousa garante que Luís Montenegro está consciente da gravidade da situação.

O Presidente da República afirmou hoje que já falou com o primeiro‑ministro na quinta‑feira sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro e considerou que Luís Montenegro está “consciente da importância do problema”.

Em declarações à RTP, na Cidadela de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apelo para que sejam prestados esclarecimentos sobre estes casos, para dar confiança aos portugueses, e adiantou: “Eu não digo que seja necessariamente pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Normalmente há porta‑vozes encarregados desses esclarecimentos.”

Sobre a reunião de hoje do Conselho de Estado, que terminou sem a divulgação de conclusões, referiu que a preocupação quanto à Ucrânia era analisar como é que a Europa está a conseguir relacionar‑se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte que é fundamental para enfrentar a situação que se vive no terreno.

“A outra, em relação aos nossos compatriotas na Venezuela, era: felizmente as notícias que chegam são boas, mas foi admitido que as pessoas estão naturalmente sempre a gerir o dia a dia e incertas em relação ao futuro imediato”, acrescentou o Presidente da República.

Tópicos
