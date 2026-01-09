Marcelo já falou com Montenegro e considera que está consciente do problema na Saúde

O Presidente da República afirmou hoje que já falou com o primeiro‑ministro na quinta‑feira sobre as mortes ocorridas sem que tenha chegado socorro e considerou que Luís Montenegro está “consciente da importância do problema”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações à RTP, na Cidadela de Cascais, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apelo para que sejam prestados esclarecimentos sobre estes casos, para dar confiança aos portugueses, e adiantou: “Eu não digo que seja necessariamente pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Normalmente há porta‑vozes encarregados desses esclarecimentos.”

Sobre a reunião de hoje do Conselho de Estado, que terminou sem a divulgação de conclusões, referiu que a preocupação quanto à Ucrânia era analisar como é que a Europa está a conseguir relacionar‑se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte que é fundamental para enfrentar a situação que se vive no terreno.

“A outra, em relação aos nossos compatriotas na Venezuela, era: felizmente as notícias que chegam são boas, mas foi admitido que as pessoas estão naturalmente sempre a gerir o dia a dia e incertas em relação ao futuro imediato”, acrescentou o Presidente da República.