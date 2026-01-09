Marques Mendes escolhe para mandatário responsável por agregador de sondagens

09 jan, 2026 - 19:24 • Diogo Camilo
O nome de Bernardo Caldas pode ser relativamente desconhecido entre os portugueses, mas o Estimador não é desconhecido entre quem está mais atento às sondagens para as eleições presidenciais de 2026.
Em queda nas sondagens da última semana, Luís Marques Mendes decidiu apostar no líder de dados da plataforma de pagamentos Mollie como o seu mandatário para a Inovação e Inteligência Artificial.
Além de especialista em IA, Bernardo Caldas desenvolve e atualiza o projeto do Estimador. Lançado no início do mês de dezembro, tem sido divulgado nas redes sociais e por comentadores televisivos como uma ferramenta de análise às intenções de voto para as eleições presidenciais.
À Renascença, diz que ser mandatário de Marques Mendes não coloca em causa o projeto: "É aberto, livre, de metodologia transparente e escrutinável, baseado em dados, não em opiniões."
O novo membro na estrutura de Marques Mendes afirma que o antigo líder do PSD é o "melhor candidato" e o que "responde melhor aos desafios que Portugal enfrenta" e confirmou que participará ativamente na campanha presidencial, tal como já o fez esta quinta-feira, ao discursar e marcar presença em Torres Novas, para um jantar com apoiantes.
Já depois da ação de campanha, Marques Mendes anunciou o mandatário nas redes sociais: "Num tempo de grandes mudanças, a sua visão e o seu conhecimento são um contributo importante para pensar o futuro de Portugal."
No entanto, e apesar do apoio a um candidato, o novo mandatário de Marques Mendes diz que o projeto "tem sido e será atualizado sempre" que forem divulgadas novas sondagens, como foi esta sexta-feira.
Na sua página, o Estimador descreve-se como um "projeto independente" que junta estatística, métodos computacionais e análise de dados eleitorais portugueses. Na página há de tudo, incluindo probabilidades de segunda volta para cada candidato, probabilidades de um frente-a-frente e cenários de segunda volta. E antes, Bernardo Caldas já tinha desenvolvido estimativas para as legislativas de 2025.
Atualmente, o Estimador coloca André Ventura na frente das estimativas, com 20,6%, com Gouveia e Melo (17,9%), Marques Mendes (17,8%) e António José Seguro (17,8%) muito próximos e João Cotrim de Figueiredo afastado, com apenas 14,7%.
A página aponta ainda que a probabilidade de Ventura chegar à segunda volta é de 75%, enquanto Gouveia e Melo tem 40%, Marques Mendes 38% e Seguro 38%, com Cotrim de Figueiredo a ter uma probabilidade de apenas 9%.