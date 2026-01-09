Marques Mendes escolhe para mandatário responsável por agregador de sondagens

O nome de Bernardo Caldas pode ser relativamente desconhecido entre os portugueses, mas o Estimador não é desconhecido entre quem está mais atento às sondagens para as eleições presidenciais de 2026.

Em queda nas sondagens da última semana, Luís Marques Mendes decidiu apostar no líder de dados da plataforma de pagamentos Mollie como o seu mandatário para a Inovação e Inteligência Artificial.

Além de especialista em IA, Bernardo Caldas desenvolve e atualiza o projeto do Estimador. Lançado no início do mês de dezembro, tem sido divulgado nas redes sociais e por comentadores televisivos como uma ferramenta de análise às intenções de voto para as eleições presidenciais.

À Renascença, diz que ser mandatário de Marques Mendes não coloca em causa o projeto: "É aberto, livre, de metodologia transparente e escrutinável, baseado em dados, não em opiniões."

O novo membro na estrutura de Marques Mendes afirma que o antigo líder do PSD é o "melhor candidato" e o que "responde melhor aos desafios que Portugal enfrenta" e confirmou que participará ativamente na campanha presidencial, tal como já o fez esta quinta-feira, ao discursar e marcar presença em Torres Novas, para um jantar com apoiantes.