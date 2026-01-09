Marques Mendes precisa de "discurso menos redondo" para agregar eleitorado do PSD

"A candidatura que é apoiada pelo PSD não está a conseguir assegurar os votos dos sociais-democratas. Por um lado, quando se é líder do partido muitas decisões às vezes são impopulares para a máquina partidária. Acresce que, durante muitos anos, Marques Mendes mostrou uma independência real enquanto comentador, criticando governos do PSD. E isso significa que, novamente, nem toda a 'máquina laranja' simpatiza com esse tipo de comentários", analisa Duarte Pacheco , confesso apoiante de Marques Mendes na corrida presidencial.

Duarte Pacheco diz que Marques Mendes está a pagar nas sondagens pelos anticorpos que criou no eleitorado do PSD. O ex-deputado lembra o afastamento de dirigentes por Marques Mendes quando foi líder do partido. E o posicionamento menos alinhado com o PSD quando Mendes era comentador também está a dificultar a ligação ao eleitorado tradicional laranja, defende Duarte Pacheco na Renascença .

O ex-parlamentar admite que Mendes dificilmente vai conseguir explicar por completo a polémica em torno da alegada opacidade do seu percurso profissional.

"Já pouco pode fazer. O que é que as pessoas querem? Quando alguém está fora da política, ou é milionário e pode passar os dias na praia a apanhar sol, ou tem de ir trabalhar porque tem uma família para sustentar", replica Duarte Pacheco no programa "Casa Comum".

Como conselho, Pacheco recomenda uma mensagem "menos redonda e mais direta" do candidato que apoia " precisamente para conseguir captar pessoas que estão neste momento indecisas".

Duarte Pacheco dá o exemplo do discurso menos assertivo de Mendes em relação à intervenção americana na Venezuela. "Não notei grandes diferenças entre o discurso redondo que o Governo teve e a primeira reação redonda que Luís Marques Mendes teve", assinala o comentador do programa "Casa Comum".

Em oposição, Duarte Pacheco diz ter gostado mais da reação de outros candidatos "muito mais assertivos", mostrando "solidariedade com a democracia venezuelana, mas simultaneamente criticando a violação do direito internacional que estava a acontecer".

Pacheco diz que, para muitos eleitores do PSD, um discurso mais assertivo "cola muito bem em vez de discursos redondos". O ex-deputado social-democrata lamenta ainda que a reação do Governo português aos acontecimentos na Venezuela tenha sido "muito dúbia".