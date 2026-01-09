Mendes promete “ser intransigente” na defesa do SNS e acabar com a “politização” na saúde

O tema da saúde continua na ordem do dia e, durante a visita à associação social dos idosos da Amoreira, em Cascais, Marques Mendes fez exercícios de fortalecimento muscular e calçou as luvas de boxe para trocar alguns socos com o presidente da Câmara de Cascais.

Marques Mendes, que nos últimos dias tem poupado a ministra da Saúde e pedido explicações apenas à direção executiva do SNS sobre as mortes por alegada falta de socorro, considera que o ambiente político em torno desta área mais parece um combate de boxe que não conduz a qualquer solução.

“É de facto aqui um combate de boxe, é aqui um pingue-pongue, mas, ao fim do dia, fica tudo igual. Eu gostaria que as coisas avançassem de maneira diferente”, disse aos jornalistas.

O candidato apoiado pelo PSD repete até à exaustão que não é o candidato nem será o Presidente do Governo, e quer deixar claro, para memória futura, que, com ele em Belém, o SNS vai ter um apoiante de peso.

“Eu serei, em Belém, um defensor intransigente do Serviço Nacional de Saúde, porque considero que é das maiores conquistas da democracia portuguesa e alguma coisa, de fundo, vai ter de mudar”, disse Marques Mendes, que promete mexer com os interesses instalados dos partidos.

“Os grandes partidos nem gostam sequer disto, porque gostam de liberdade para nomear as pessoas mais próximas de si, com base num cartão partidário”, garantiu.

Marques Mendes, que, ao contrário dos adversários que só “dizem generalidades”, apresenta duas propostas: uma passa pela contratação de gestores através de concurso público e a segunda pela valorização dos salários desses gestores.

“Em todas as áreas da saúde, a escolha dos dirigentes deveria ser feita com base em concurso público, para que se afirmasse o mérito e nunca a decisão com base num cartão partidário. Segundo, um gestor na saúde não tem de ganhar milhões, mas tem de ter uma remuneração maior do que aquela que tem. O barato sai caro”, concluiu, em declarações aos jornalistas.

Mendes recusou comentar a compra de 275 ambulâncias, apresentada ontem pelo primeiro-ministro no debate quinzenal, por considerar que um Presidente da República deve estar “um bocadinho acima” do que diz o Governo ou a oposição.

Em declarações aos jornalistas, Marques Mendes acusou ainda o adversário na corrida a Belém, João Cotrim Figueiredo, de ser “um cata-vento”, com alguns “comportamentos ridículos”, afirmando que não tem competência para ocupar o cargo ao qual se candidata.