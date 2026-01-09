Ouvir
Ministra da Saúde garante que não se demite

09 jan, 2026 - 07:55 • João Malheiro

Ana Paula Martins só sai do cargo se o primeiro-ministro assim o entender.

A ministra da Saúde voltou a garantir que não se vai demitir.

Ao semanário "Expresso", Ana Paula Martins respondeu a um pedido de comentário de forma clara: "Não pedi, nem pedirei para sair do Governo".

A governante volta a referir que só sairá do cargo "naturalmente", quando "o primeiro-ministro assim o decidir", colocando o ónus sobre Luís Montenegro.

Do seu lado, o líder do Governo segurou a ministra da Saúde esta quinta-feira, no debate quinzenal do Parlamento: "Vai continuar no Governo", disse logo no início da sua intervenção.

Luís Montenegro anunciou, ainda, a aquisição de 275 novas viaturas para o INEM, mas não disse quando serão entregues aos serviços de emergência médica.

A aquisição foi aprovada na véspera do debate quinzenal, num investimento de quase 17 milhões de euros.

Um homem de 68 anos morreu na quarta-feira em Tavira, depois de ter estado mais de uma hora a aguardar por meios de socorro. No mesmo dia, morreu uma mulher, de 60 anos, na Quinta do Conde, Sesimbra, também à espera do INEM.

Estes casos acontecem depois de, na terça-feira, um homem de 78 anos ter morrido no Seixal, após ter estado quase três horas à espera de socorro.

